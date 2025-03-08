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  4. 2 dönümlük tarlasını seraya çevirdi! 18 yıldır geçimini böyle sağlıyor 'Çocuklarımı büyüttüm, ailemin geçimini sağladım'

2 dönümlük tarlasını seraya çevirdi! 18 yıldır geçimini böyle sağlıyor 'Çocuklarımı büyüttüm, ailemin geçimini sağladım'

08.03.2025 12:22
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Eşinin rahatsızlıkları nedeniyle Süheyla Özkurt, 2 dönümlük tarlalarını seraya çevirdi Hatay'da yetiştirdiği ürünleri satıp 2 çocuğunu büyüten, hasta eşine bakan ve 18 yıldır ailesinin geçimini sağlayan Özkurt, "Kadın isterse her şeyi yapar" diye konuştu

2 dönümlük tarlasını seraya çevirdi! 18 yıldır geçimini böyle sağlıyor 'Çocuklarımı büyüttüm, ailemin geçimini sağladım'

Merkez Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan forklift operatörü Nayif Özkurt (49), 18 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu işitme yetisini kaybetti. Geçirdiği ameliyatlar sonucu bel ve boyun kısmında ağır hasarlar oluşan Özkurt, işsiz kaldı.

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SERADAN KAZANDIĞI İLE EVLATLARINI BÜYÜDÜ

O dönemlerde henüz çalışmadığını anlatan Süheyla Özkurt, süreç içinde, ailesine ait iki dönümlük tarlanın bir bölümüne sera kurup ürettiği ürünleri satarak evin geçimini üstlendi. Hem eşine bakan hem de o sıralarda 3 ve 1 yaşında olan erkek çocuklarını büyüten Özkurt, şu sözleri sarf etti:

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NE VARSA ONU EKTİ

"Kazadan sonra bütün evin yükü bana kaldı. Mevsimsel olarak sezonda ne varsa onu ekiyorum. İlk önce sebze ve meyve ektim, sonra meyveleri aşılamaya başladım fidan yaptım, kültür tohumlarını, yani milli, değerli tohumlarımızı topladım. Tohumları topladıktan sonra üretmeye başladım, ürettikten sonra bahçeye ektim. Yetiştirdiğim ürünleri satarak 2 çocuğumu büyütüp, ailemin geçimini sağladım"

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Eşini çok sevdiğini de belirten Özkurt, "Eşimi seviyorum, Allah başımızdan eksik etmesin. Gölgesi yeter bize. Kadın isterse her şeyi yapabilir, kadın çok güçlüdür" dedi.

(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Hatay sera
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