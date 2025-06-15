2 metrekareden kazandı! Yurt dışından bile soruyorlar 'Büyük mekanlarda iş yapamayan var, demek ki mevlam veriyormuş'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Çetin, kent merkezi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan 2 metrekarelik mini iş yerinde 30 yıldır mesai yapıyor. Yurt dışı başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kendisine gönderilen bozuk ve binlerce TL'lik çakmakları tamir eden Çetin, İskenderun'un 'çakmak doktoru' olarak biliniyor. Mesleğine olan tutkusu ve helal para kazanmaya olan azmiyle takdir toplayan Çetin, 3 evladını da 2 metrekarelik iş yerinde kazandığı parayla okuttu ve büyüttü.

Evlatlarının kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Çetin, "Henüz tamir edemediğim bir çakmak da olmadı" diyerek mesleğindeki başarısını dile getirdi.

"ÇOCUKLARIM, BÖYLE BİR BABAYA SAHİP OLDUKLARI İÇİN GURUR DUYUYORLAR"

2 metrekarelik dükkanda üç evladını hayata kazandıran ve 'çakmak doktoru' olarak bilinen 63 yaşındaki Mehmet Çetin, "Üç tane çocuğum var; iki oğlan, bir kız. 80 santimetrelik, 2 metrekarelik bir dükkanım var. Ben bu işe 1976'dan beri yani çakmakçılıkla uğraşmaya başladığımdan beri içindeyim. 1996'dan beri de bu dükkandayım. Gelenlerin çoğu memnun kaldı. Giden de gelen de benimle ilgili hep olumlu konuşur. Ben işimi severek yapıyorum. Sabah erken kalktığımda dükkanımı her gün sanki yeni açıyormuşum gibi bir heyecanla açarım. 40 yıldır da hiçbir zaman camiye, namaza giderken dükkanımı kapatmadım. Sadece bir örtü çekerim, öyle giderim. Dupont ve zippo çakmaklar yapıyorum. Almanya'dan, Fransa'dan ve Hollanda'dan kargo ile geliyorlar, ben tamir edip geri gönderiyorum hepsi memnun kalıyor. Türkiye genelinde, bildiğim kadarıyla Dupont çakmaklar üzerine benden başka tamirci yok" ifadelerini kullandı.

Devamında Çetin "İki oğlum, bir kızım var. Büyük oğlum Gaziantep'te ses işitme cihazları merkezi açtı, işitme üzerine çalışıyor. Küçük oğlum da tıp kazandı, sağlık alanında görevine başladı. Kızım ise Kur'an kursu hocası, elhamdülillah. Üçü de evli, yedi torunum var. Çocuklarım, böyle bir babaya sahip oldukları için gurur duyuyorlar. Evlatlarıma haram lokma kesinlikle yedirmedim. Gazı halen 25 kuruşa dolduruyorum. Onları ben okuttum, büyüttüm ve üçü de şu anda hayatlarından memnun. Allah'ıma çok şükür, ben de memnunum" dedi.

"BURADAKİ MEŞHUR ÇAKMAK DOKTORU KİM DİYE ÖZELLİKLE SORUYORLAR"

Çakmak doktoru olarak tanınan Mehmet Çetin'i tanıyan ve uzun yıllardır alışveriş yapan 46 yaşındaki Abdurrahim Arıkan, "Abimiz çakmak doktoru diye tanınır. 35 yıldır tanıyorum kendisini. Onun yapamayacağı çakmak yoktur derler. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden gelenler oluyor. 'Buradaki meşhur çakmak doktoru kim' diye özellikle soruyorlar. Vallahi şaşırıyorum. Bazı insanlar büyük büyük mekanlarda iş yapamıyor ama bu ufacık dükkanda iş dönüyor. Demek ki mevlam veriyormuş. Şükret ki sana da versin, demişler" şeklinde konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır