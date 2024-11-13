'2 milyon 600 bin TL'ye ilan gördüm' Haberlerde görünce harekete geçti! Sandıktan çıkarıp satışa koydu

Antika olarak değerlendirilen nostaljik perdeler alışveriş sitelerinde yeni bir akım başlattı. Fahiş fiyatlarda satışa çıkartılan perdelerin alıcısı olmasa da sandıklarda unutulan bu perdeler gün yüzüne çıktı. Geçmişte neredeyse her evde kullanılan benzer perdeler, ekonomik değerleri bulunmasa da 1 milyon TL’ye varan fiyatlarda satışa sunuluyor.

Sivas’ta yaşayan Salih Erdoğan da, anneannesinden annesine kalan ve antika olarak tabir edilen iki perdeyi sandıktan çıkartıp, gördüğü internet ilanlarından etkilenerek 900 bin liraya satışa sundu. İki perdeyi de istediği fiyata satmayı düşünen Erdoğan, “Ben 2 milyon 600 bin liraya dahi ilan gördüm” dedi.

"BU FİYATLAR NORMAL"

Salih Erdoğan, perdelere biçilen fiyatların normal olduğunu ifade ederek, "Oldukça ilgi çeken bir perde. Hatta bir kişi 400 bin lira teklif etti. Ancak şu anlık satmayı düşünmüyorum. Antika ve koleksiyonculara istediğim fiyattan satabilirim umarım. Bu perdeler oldukça eski. Nereden baksanız 2-3 kuşak hatta 60-70 yıllık. Hem de bu fiyatlar genelde normal. Ben 2 milyon 600 bin liraya dahi ilan gördüm. Hem de bu perdenin üzerine korniş hiç takılmamış. Güneş yanığı ya da deliği yok. Oldukça temiz bakılmış. Kaç yıldır sandıkta bekliyor. Anneannemin çeyizinden anneme kalmış." şeklinde konuştu.

"HABERLERDE GÖRÜNCE SATIŞA KOYUP ŞANSIMI DENEMEK İSTEDİM"

Salih Erdoğan "Ben de haberlerde görünce satışa koyup şansımı denemek istedim. Ben de iki parça perdeyi ilana 900 bin liraya koydum" dedi. (İHA)