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  4. '2 sene boş tutmak senin hakkın değil!' Resmi Gazete'de yayımlandı! Boş arazisi olanlar dikkat... 2025 yılında tespit edilecek ihaleye çıkacak!

'2 sene boş tutmak senin hakkın değil!' Resmi Gazete'de yayımlandı! Boş arazisi olanlar dikkat... 2025 yılında tespit edilecek ihaleye çıkacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 10:50
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Vatandaşlar paralarını enflasyondan koruyabilmek için getirisi yüksek olan yatırım araçlarına yöneldi. Son zamanlarda ise arsa ve tarlaya olan yatırımlar artmaya başladı. Yatırım nedeniyle tarla alımı yapan vatandaşların arazileri boş kaldığı için Tarım ve Orman Bakanlığı konu ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, boş olan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması için üretime geçirilmesi hedefleniyor.

'2 sene boş tutmak senin hakkın değil!' Resmi Gazete'de yayımlandı! Boş arazisi olanlar dikkat... 2025 yılında tespit edilecek ihaleye çıkacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı işlenmeyen tarım arazileri için tuşa bastı. Yatırım yapmak amacıyla alınan tarım arazilerinin işlenmemesi bir dönemdir gündemdeydi. Resmi Gazete'de konu ile ilgili işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçla kiraya verilmesine karar verildi.

5 NİSAN 2025 İTİBARIYLA TESPİTLER BAŞLIYOR!

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:

“Miras dâhil herhangi bir nedenle iki sene boyunca araziyi boş tutmak senin hakkın değil. Köy halkı öncelikli olacak şekilde, elektronik ihaleyle ve muhammen bedeliyle bir yıllığına kiralanacak ve kira bedeli arazi sahiplerinin hesabına aktarılacak. Bu tür arazilerin, toplam arazinin yüzde 10’undan fazla olduğunu biliyoruz. Bu toprak niye boş kalsın? Komisyonlarımız çalışıyor. 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tespit edilecek”

EV ALAMAYAM TARLAYA YÖNELMİŞTİ

Vatandaşlar paralarının değerini kaybetmemesi için tarla ve arsa yatırımına yönelmeye başladı. 2023 yılında gayrimenkuo dışı yatırımlar rekor kırdı. Ev alamayanlar 1 milyon ile 3 milyon lira arasındaki imarlı arsalar ile 500 bin lira ile 900 bin lira arasındaki tarlalara yöneldi. Ancak yatırım için alınan topraklar, değerleneceği günü bekliyordu. Bu da hem konut sektörüne hem tarıma zarar veriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete tarla
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