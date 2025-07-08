FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

20 günde asgari ücretten fazlan kazanıyorlar! Fiyatı boy boy değişiyor, 230 liraya kadar var!

İçerik devam ediyor

Avrupa Birliği'nce tescillenerek adını dünyaya duyuran Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı. Kadın işçiler güneş altında çalışarak sarımsakları tarlalardan topluyor. Hasadın yaklaşık 20 gün devam etmesi bekleniyor. Kadın işçiler 1200 TL yevmiye ile çalışıyorlar.

Lezzeti ve içerdiği selenyum oranıyla dünyada ün kazanan Taşköprü sarımsağının tarlalardan toplanması için yoğun mesai harcanıyor. Kastamonu'da 5 bin ailenin geçim kaynağı olan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 25 bin dekar alanda yetiştirilirken, 30 bin ton rekolte bekleniyor. Taşköprü ilçesinde başlayan hasatta bin 200 lira yevmiyeyle çalışan kadın işçiler, büyük emekle sarımsakları topraktan söküyor. Hasadın yaklaşık 20 gün devam etmesi bekleniyor.

20 günde asgari ücretten fazlan kazanıyorlar! Fiyatı boy boy değişiyor, 230 liraya kadar var! 1

230 LİRAYA KADAR ALICISI VAR!

Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda ise küçük boy sarımsak 90, orta boy 140-160, büyük boy 160-200, duble sarımsak ise 200-230 lira aralığında alıcı buluyor.

20 günde asgari ücretten fazlan kazanıyorlar! Fiyatı boy boy değişiyor, 230 liraya kadar var! 2

"VERİM AÇISINDA İYİ SONUÇLAR ALDIK"

Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre iyi olduğuna dikkat çeken üretici Metin Kabadayı, "Bu yıl da doğal yöntemlerle üretim yaptık. Ürünümüzü yetiştirirken ne gereksiz gübre ne de gereksiz ilaç kullandık. Sonuç ortada, iri dişli, aroması yoğun, raf ömrü uzun gerçek Taşköprü sarımsağımızı hasat ediyoruz. Bu hasat sadece bir ürünü toplamak değil, aynı zamanda emeğin, sabrın ve toprağa olan sadakatin karşılığını almak demek. İnşallah ülkemizin dört yanındaki sofralarda bizim sarımsağımız olacak. Bu yıl ilkbahar yağışlarının iyi olmasıyla hem kalite hem de verim açısından çok güzel sonuçlar aldık. Tarlamızda yetişen her diş sarımsak, ilçemizin havasını, suyunu ve emeğimizi taşır" dedi.

20 günde asgari ücretten fazlan kazanıyorlar! Fiyatı boy boy değişiyor, 230 liraya kadar var! 3

25 GÜNE YAKIN HASAT DEVAM EDECEK

İlçede sarımsak hasadında çalışan günlükçü kadınların başkanlığını yapan Aliye Güllü, "İşçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Sarımsaklarımız çok güzel. Tarla sahiplerimiz sarımsaklara çok iyi bakmış. Onlar kazandıkça biz de kazanıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. 20-25 gün boyunca hasat devam eder. Bugün Kırha köyündeyiz. Sarımsaklarımızı çıkartıyoruz" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zirvedeki şirketler 72 bin kişiyi işten çıkardı! Yenilerine hazırlanıyorlarZirvedeki şirketler 72 bin kişiyi işten çıkardı! Yenilerine hazırlanıyorlar
Bakan Işıkhan İŞKUR ile işe yerleştirilen sayısını açıkladı!Bakan Işıkhan İŞKUR ile işe yerleştirilen sayısını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
sarımsak Taşköprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu kazada sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Türkiye'nin konuştuğu kazada sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! İşte ifadesi...

Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! İşte ifadesi...

20 günde asgari ücretten fazlan kazanıyorlar!

20 günde asgari ücretten fazlan kazanıyorlar!

4 ilde 19 mağazası vardı! Ünlü perakende zincirinde konkordato... İflasın eşiğinde

4 ilde 19 mağazası vardı! Ünlü perakende zincirinde konkordato... İflasın eşiğinde

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerini üzen haber

Bakanlık duyurdu! 4 büyük süt şirketine ceza

Bakanlık duyurdu! 4 büyük süt şirketine ceza

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.