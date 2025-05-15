FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

20 yaşında kurup patron oldu, 12 çalışanı var! Yurt dışına da satıyor 'Diziden etkilendim'

Şırnak, Cizre'de yaşayan Azize Ergün, izlediği dizideki moda tasarımcısı karakterden etkilenip 20 yaşında tekstil atölyesi kurarak ürünlerini yurt içi ve yurt dışına satıyor. "Atölyeyi açarken KOSGEB'den aldığım destekle 10 makine aldım. Atölyemde 12 çalışanım var" diyen Ergün moda tasarım hikayesinin ilkokulda başladığını ve makineyle kendini geliştirdiğini söyleyip "Dizideki moda tasarımcısı karakterden çok etkilenmiştim. Ondan esinlenip küçük küçük resimler yapmaya başladım" şeklinde konuştu.

20 yaşında kurup patron oldu, 12 çalışanı var! Yurt dışına da satıyor 'Diziden etkilendim'

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Azize Ergün, genç yaşına rağmen büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdü. KOSGEB'in sağladığı girişimcilik desteğiyle kendi tekstil atölyesini kuran Ergün, 12 makinesiyle hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Ailesinin ve öğretmeninin teşvikiyle bu girişime adım atan Azize, atölyesinde özellikle çocuk abiyeleri ve kişiye özel tasarımlar üretiyor.

AW455448_01

Azize Ergün'ün girişimcilik serüveni, ilkokul sıralarına kadar dayanıyor. Henüz çocukken izlediği bir dizideki moda tasarımcısı, onun hayal dünyasını harekete geçirdi ve o günden itibaren kendi çizimlerini yapmaya başladı.

AW455448_02

Zamanla bu hobisini daha da geliştiren Azize, evde geçirdiği sürede kendi tasarımlarını hayata geçirmeye başladı. Bu kıyafetleri ilk olarak kardeşleri ve yeğenleri üzerinde deneyerek adeta bir prova süreci yaşadı. Ardından çevrim içi platformlarda tasarımlarını satışa sunduğunda beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı.

AW455448_04

Bu olumlu geri dönüşler, Azize'yi işini daha da büyütme ve profesyonelleşme yönünde cesaretlendirdi.

AW455448_05

"ATÖLYEMDE 12 ÇALIŞANIM VAR"

Moda tasarım hikayesinin ilkokul yıllarında başladığını ve küçük bir makine ile kendini geliştirdiğini söyleyen genç girişimci Azize Ergün, "20 yaşındayım. İzlediğim bir dizideki moda tasarımcısı karakterinden çok etkilenmiştim. Ondan esinlenerek küçük küçük resimler yapmaya başladım. Bu resimleri öğretmenime gösterdiğimde beni bu konuda çok destekledi ve bu işe teşvik etti. Çizimlerime devam ederken pandemi döneminde bu çizdiklerimi gerçeğe dönüştürmek istedim. Küçük kız kardeşimi yanıma aldım ve onun üzerinde küçük denemeler yaptım. Tabii bu dönemde bir makine de aldık. Küçük bir makine üzerinde kendimi geliştirmeye başladım. Çizimler, kesimler, kalıplar olsun hepsini tam olarak oturtmaya çalıştım. Artık bu sayede ilerleme kaydettiğimi gördüğüm için kendime küçük bir atölye açmak istedim. Atölyeyi açarken KOSGEB'den destek aldım. Aldığım destek ile atölyeme 10 makine aldım. Atölyemde 12 çalışanım var" dedi.

AW455448_06

KOSGEB ile beraber en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade eden Ergün, "Burada çok iyi ve güzel bir ortamda çalışıyoruz. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz, üretim yapıyoruz. Daha çok çocuk abiyeleri yapıyorum. 0-10 yaş arası kalıpları kullanarak çalışıyorum ancak 10-16 yaş arası müşterilerimi özel dikim için atölyeme çağırarak üzerlerinde çalışıyorum. KOSGEB'in yanı sıra tabii ki en büyük destekçim ailem. Ailemden çok büyük destek alıyorum ki ben buralara kadar geldim" diye konuştu.

AW455448_07

"ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ"

Kızına destek olup ürünlerini dünyaya tanıtmak istediğini belirten Anne Rukiye Ergün, "Kızım daha dördüncü sınıfta bu mesleğe çok meyilliydi, çok istekliydi. Hem çizimleriyle hem de kesimleriyle çok başarılıydı. Kendisi hem çizdi hem kesti hem de dikti. Ben de maddi manevi olarak her şekilde destek oldum. Şu anda kızım kendi atölyesini işletiyor. Atölye ile beraber bir de satış mağazası açtık. Ben de destek olmak amacıyla şu anda o mağazada bulunuyorum. KOSGEB desteğine başvurduk. Devletin yardımıyla bize makine desteğinde bulundular. Kızıma destek olup ürünlerini dünyaya tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

AW455448_08

"AZİZE HANIM'A ÇOK ÖZENİYORUM"

Atölyede çalışan Tuba Ebren, Ergün'e özendiklerini ifade ederek, "19 yaşındayım ve bir senedir burada çalışıyorum. Moda tasarım bölümünden mezun olduğum için birlikte işlerimizi yürütüyoruz. Bu mesleği çok severek yapıyorum. Azize Hanım'a çok özeniyorum. Ben de onun gibi ilerlemek ve kendimi geliştirmek istiyorum. Bana bayağı destek oluyor" dedi. (İHA)

AW455448_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın paraşütsüz düşüyor!Altın paraşütsüz düşüyor!
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi

Anahtar Kelimeler:
girişimci satış üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho o ekibin başına geçiyor, yeni adresi belli oldu! Ön anlaşmayı imzaladı bile...

Mourinho o ekibin başına geçiyor, yeni adresi belli oldu! Ön anlaşmayı imzaladı bile...

Zelenskiy Türkiye'de! Havalimanında Putin'e net mesaj

Zelenskiy Türkiye'de! Havalimanında Putin'e net mesaj

12 ada için yeni fiyat tarifesi belli oldu!

12 ada için yeni fiyat tarifesi belli oldu!

Siparişlere yetişemiyorlar! 'Burada ilk kez ürettik' Yoğun ilgi oldu

Siparişlere yetişemiyorlar! 'Burada ilk kez ürettik' Yoğun ilgi oldu

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

O ilde şehir hastanesinin yapımı bitiyor!

O ilde şehir hastanesinin yapımı bitiyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.