FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. 21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Tartışmaya son noktayı koydu 'Böyle bir karar aldık'

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Tartışmaya son noktayı koydu 'Böyle bir karar aldık'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
11.03.2025 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay merkezli baklava firması, 21 şubesine astığı pankartla kutu darası alınarak baklava satışı yapmaya başladı. 1 kg'lık baklava kutusunun ortalama 100 gr geldiği baklava satışında kutu darası alınması müşterilerce memnuniyetle karşılandı. Firma yetkilisi "1 kiloluk baklava kutusunun ağırlığı ortalama 100 gram geliyor. Bin TL'lik 1 kilogram baklava alan müşterimiz ortalama 100 TL kutu parası ödemek durumunda kalıyordu" derken müşteriden gelen talep sonrası böyle bir karar aldıklarını söyledi.

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Tartışmaya son noktayı koydu 'Böyle bir karar aldık'

Hatay ve Adana’da 21 şubesi bulunan bir firma, baklavacılar ve müşterileri arasında sıkça tartışma konusu olan baklava kutusu darası alma tartışmasına son noktayı koydu. Firma, şubelerine ‘Bu işletmede kutu darası alınmaktadır’ yazan pankartları astı. Bir kilogramlık baklava kutusunun 100 gram geldiği baklava satışında firma, aldığı kararla takdir topladı. Müşteriler, kutu darası alan firmanın diğer firmalar tarafından örnek alınması gerektiğini söyledi.

AW409594_02

"KUTU DARASI ALIYORUZ BİZ, MÜŞTERİLERİMİZ SADECE ALDIKLARI ÜRÜNÜN PARASINI ÖDÜYORLAR VE KUTUNUN AĞIRLIĞINA PARA ÖDEMEMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Firma yetkilisi Mehmet Gülen, müşterilerden gelen talep üzerine böyle bir karar aldıklarını ifade ederek "Adana ve Hatay’da 21 tane şubesi olan firmayız. Baklava ve dondurma satışı yapan bir firmayız. Ürünlerimizin tamamı kendi üretimimiz. Güzelburç Mahallesi’nde bulunan üretim hanemizden Adana ve Hatay’ın tamamına ürünlerimizi gönderiyoruz. Kutu darası alıyoruz biz, müşterilerimiz sadece aldıkları ürünün parasını ödüyorlar ve kutunun ağırlığına para ödememelerini sağlıyoruz. Müşterilerimizden gelen talepler üzerine böyle bir karar aldık" dedi.

AW409594_03

"BİN TL’LİK BİR KİLOGRAM BAKLAVA ALAN MÜŞTERİMİZ ORTALAMA 100 TL KUTU PARASI ÖDEMEK DURUMUNDA KALIYORDU"

Kilogram fiyatı bin TL baklavanın satış esnasında 100 gram ağırlığındaki kutuyla birlikte satıldığında kutuya 100 TL ödendiğini ifade eden Gülen, "Biz şirket olarak bu durumdan memnunuz ve müşterilerimizden de olumlu tepkiler alıyoruz. Bir kiloluk baklava kutusunun ağırlığı ortalama 100 gram geliyor. Bin TL’lik bir kilogram baklava alan müşterimiz ortalama 100 TL kutu parası ödemek durumunda kalıyordu. Firma olarak başlattığımız uygulamayla kutu darası alarak müşterimiz sadece aldığı baklavanın parasını ödüyor. Vatandaşların tepkileri olumlu. Allah razı olsun diyenler var, teşekkür edenler var. Yapmış olduğumuz uygulamanın doğru olduğunu söyleyenler var. İnsanların hakkaniyetli bir şekilde baklava aldığını görmek bizleri de memnun ediyor. İşletmemiz bu şekilde büyüyor ve biz de memnun kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

AW409594_04

"FİYATI YÜKSEK BAKLAVALARDA KUTUNUN DARASININ ALINMAMASI YÜKSEK KÜLFET ORTAYA ÇIKARIYOR"

Kutu darası almaya başlayan firmanın büyük bir yanlışa son verdiğini ifade ederek Aydın Gezer, "Burada esnafım ben. Baklava satışlarında kutuların gramajlarının düşürülmesi, dara alınması çok güzel bir uygulama. Fiyat yüksek baklavalarda insanlar mağdur oluyor. Burada arkadaşlarımız çok güzel bir uygulama başlattı, tebrik ediyoruz. Fiyatı yüksek baklavalarda kutunun darasının alınmaması yüksek külfet ortaya çıkarıyor. Firmayı tebrik ediyorum, bütün firmalar bu arkadaşları örnek almasını istiyorum. Kimse kul hakkı yemesin" dedi. (İHA)

AW409594_05

AW409594_06

Canlı Borsa
Rekabet Kurulu'ndan Teknosa'ya soruşturmaRekabet Kurulu'ndan Teknosa'ya soruşturma
Ev alırken yüzde 45 kar elde edebilirsiniz 'Görülmemiş bir fırsat' deyip açıkladı!Ev alırken yüzde 45 kar elde edebilirsiniz 'Görülmemiş bir fırsat' deyip açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
baklava kutu pankart satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Kavgayı ayırmak isteyen polisin kafasına uçan tekme! Görüntüler infial yarattı: Başsavcılıktan açıklama geldi

Kavgayı ayırmak isteyen polisin kafasına uçan tekme! Görüntüler infial yarattı: Başsavcılıktan açıklama geldi

Yakın çevresi ihbar etmiş! Maaşlar iptal, faiziyle geri alınıyor

Yakın çevresi ihbar etmiş! Maaşlar iptal, faiziyle geri alınıyor

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

Bir hafta sonra zam geliyor! Yüzde 350 fark

Bir hafta sonra zam geliyor! Yüzde 350 fark

Dev firma iflasın eşiğinde! Ünlü markalara üretim yapıyordu

Dev firma iflasın eşiğinde! Ünlü markalara üretim yapıyordu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.