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25 bin TL'ye satılıyor! İlgi daha da arttı... Her gelenin dikkatini çekiyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.12.2024 08:23
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Osmanlı döneminde saraylara verilen gelinlerin çeyizlerinde götürdükleri, ünü dünyaya yayılan Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandıkları geçmişten günümüze ilgi görüyor. Coğrafi tescilli ürün kentin tarihi çarşılarında beğeniye sunuluyor. Esnaf Ökkeş Maraşlıoğlu, fiyatların 8 bin TL ile 25 bin TL arasında değiştiğini belirtirken "Sandıklar çam ve ceviz olarak üretiliyor ve kalitesine göre 15 günde bir sandık yapılabiliyor" dedi.

25 bin TL'ye satılıyor! İlgi daha da arttı... Her gelenin dikkatini çekiyor

Kahramanmaraş, geçmişten günümüze uzanan zengin el sanatlarıyla ünlü bir şehir olarak, özellikle ceviz oyma sandıklarıyla adını duyuruyor. Osmanlı döneminde saraylara verilen gelinlerin çeyizlerinde yer alan ve zamanla ünü dünya çapına yayılan bu sandıklar, hem estetik hem de kültürel değerleriyle dikkat çekiyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu geleneksel el sanatı, günümüzde de büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

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HER GEÇEN YIL DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR

Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandıkları, coğrafi tescilli işaretli ürünler arasında yer alıyor. Bu, sandıkların yalnızca estetik ve fonksiyonel açıdan değil, aynı zamanda özgünlükleri ve kalite standartları açısından da özel bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Ceviz ağacından yapılan sandıklar, ince işçilikleri ve zarif desenleriyle her geçen yıl daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ın tarihi kapalı çarşısı, bu geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı en önemli merkezlerden biri. Yüzyıllardır ticaretin ve el sanatlarının merkezi olan çarşıda, ceviz oyma sandıkları ustaların elinden çıkmaya devam ediyor.

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"FİYATLARI 8 BİN TL İLE 25 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Esnaf Ökkeş Maraşlıoğlu, “Kahramanmaraş'ın sandıkları çok çeşitlidir. Küçük aksesuar olarak hediyelik eşyalar da mevcut. Sandıklar çam ve ceviz olarak üretiliyor ve kalitesine göre 15 günde bir sandık yapılabiliyor. Fiyatları 8 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Aynı zamanda küçük hediyelik şifreli sandıklar da yapılıp satılıyor” dedi.

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"MALATYA'DAN GELDİK VE BU ÜRÜNLER DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"

Muhammet Kasım Tatlıgül de sandıkları çok beğendiğini ve incelediğini belirterek, “Ahşap gerçekten bu görüntüsü ile insana huzur veriyor. Biz Malatya'dan geldik ve bu ürünler dikkatimizi çekti. Hepsi el emeği ürünler. Ustalarımızın ellerine sağlık” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş fiyat sandık satış
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