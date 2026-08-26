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25 TL'ye mercimek çorbası satıyor: '2018'den mi kaldı fiyatlar'

Mercimek çorbası pek çok kişinin sevdiği çorbalar arasında yer alırken son dönemlerde dışarıda mercimek çorbası içmek epey maliyetli olabiliyor. Ancak bir restoranın mercimek çorbasını 25 TL'ye sattığı öğrenildi. Usta, ucuz mercimek çorbasının sırrını da açıkladı.

25 TL'ye mercimek çorbası satıyor: '2018'den mi kaldı fiyatlar'
Hande Dağ

Dışarıdaki restoranlarda mercimek çorbası fiyatlarının genellikle 120-150 TL'den aşağı olmadığı belirtilirken bir restoranda mercimek çorbasının fiyatının 25 TL olması dikkat çekti.

25 TL ye mercimek çorbası satıyor: 2018 den mi kaldı fiyatlar 1

"NASIL 25 TL OLUYOR?"

TGRT Haber'de yer alan haberde konuşan usta Özkan Özdemir, "Ezogelin, mercimek 25 TL. Brokoli, düğün çorbamız, mengen çorbamız, tavuk suyu çorbamız da 35 TL. 2018'den mi kaldı fiyatlar diyen... Nasıl 25 TL oluyor? Günümüz şartlarında olması gereken fiyatlar bunlar" şeklinde konuştu.

25 TL ye mercimek çorbası satıyor: 2018 den mi kaldı fiyatlar 2

Özdemir "Mercimeğin kilosu 60 TL civarı. Mercimeğin cinsine ve kalitesine göre değişiyor. Biz aracıdan almıyoruz. Üreticiden kendimiz aldığımız için uyguna alıyoruz. Uyguna aldığımız için de aracı olmadığı için biz uyguna satabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

25 TL ye mercimek çorbası satıyor: 2018 den mi kaldı fiyatlar 3

"GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA OLMASI GEREKEN FİYATLAR BUNLAR"

Saat sabahın 5'inde çorba mesaisinin başladığı belirtildi. Sabah saat 06.00'da ilk çorbaların tezgaha geldiği aktarılırken Özdemir "Günümüz şartlarında olması gereken fiyatlarımız aslında bunlar" dedi.

25 TL ye mercimek çorbası satıyor: 2018 den mi kaldı fiyatlar 4

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