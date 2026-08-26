25 TL'ye mercimek çorbası satıyor: '2018'den mi kaldı fiyatlar'

Dışarıdaki restoranlarda mercimek çorbası fiyatlarının genellikle 120-150 TL'den aşağı olmadığı belirtilirken bir restoranda mercimek çorbasının fiyatının 25 TL olması dikkat çekti.

"NASIL 25 TL OLUYOR?"

TGRT Haber'de yer alan haberde konuşan usta Özkan Özdemir, "Ezogelin, mercimek 25 TL. Brokoli, düğün çorbamız, mengen çorbamız, tavuk suyu çorbamız da 35 TL. 2018'den mi kaldı fiyatlar diyen... Nasıl 25 TL oluyor? Günümüz şartlarında olması gereken fiyatlar bunlar" şeklinde konuştu.

Özdemir "Mercimeğin kilosu 60 TL civarı. Mercimeğin cinsine ve kalitesine göre değişiyor. Biz aracıdan almıyoruz. Üreticiden kendimiz aldığımız için uyguna alıyoruz. Uyguna aldığımız için de aracı olmadığı için biz uyguna satabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA OLMASI GEREKEN FİYATLAR BUNLAR"

Saat sabahın 5'inde çorba mesaisinin başladığı belirtildi. Sabah saat 06.00'da ilk çorbaların tezgaha geldiği aktarılırken Özdemir "Günümüz şartlarında olması gereken fiyatlarımız aslında bunlar" dedi.