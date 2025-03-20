FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. 25 yıldır bu işi yapıyorlar! 210 tane hayvanları var 'Çocuklarımız oldu'

25 yıldır bu işi yapıyorlar! 210 tane hayvanları var 'Çocuklarımız oldu'

20.03.2025 16:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 210 küçükbaş hayvan üreticisine damızlık koç desteği sağlanırken, çeşitli tarımsal projelerle ek destekler de sunuldu. Koç desteği alan kadın girişimci, "Eşim çoban olarak koyunlarımızı güdüyor, sigortasını ödüyorum. Kuzular ve oğlaklar adeta çocuğumuz gibi" dedi.

25 yıldır bu işi yapıyorlar! 210 tane hayvanları var 'Çocuklarımız oldu'

Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik destek programı kapsamında koç dağıtım töreni gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla 210 üreticiye damızlık koç desteği sağlandı.

AW416650_05

Tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında KOP İdaresi'nin yüzde 70 hibe desteğiyle 30 üreticiye hayvan çadırı tahsis edilerek kurulumları tamamlandı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile KOP İdaresi iş birliğiyle 65 köy merasına 344 adet sıvat ve 3 köye gölgelik kurulurken, Bakanlığın yüzde 60 hibe desteğiyle 274 üreticiye toplamda 548 adet portatif yemlik ve suluk dağıtıldı.

AW416650_03

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi amacıyla devletin sunduğu desteklere dikkat çeken Vali Makas, üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu anlatan Vali Makas, "Şunu iyi bilin, devletin imkanı her zaman sizin emrinizdedir. Sizinle beraber yol yürümeye, üretimi artırmaya hep birlikte varız. Özel İdaremiz de bu noktada her zaman yanınızda olacak. Hem KOP İdaremizin hem de Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle hayvancılığı teşvik edici sıvat ve gölgelik dağıtımları yapıldı. Onların da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AW416650_08

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar buluşmasına değinen Vali Makas, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, iftar programında tarımın önemine zat-ı şahaneleri işaret ederken tarım üzerinde ne kadar oyun oynandığını anlattı. Emin olun, üretim bizim için kıymetli ama sizler çok daha kıymetlisiniz. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

AW416650_02

25 SENEDİR BU İŞİ YAPIYORLAR

Koç desteğinden yararlanan üreticilerden Sultan İlgün, "25 senedir bu işi yapıyoruz. Koyunculukla uğraşıyoruz, çiftçiyiz. Ben eşimin sigortasını ödüyorum. Eşim çoban olarak koyunlarımızı güdüyor. Koyunları sağıyorum, sütünü ve yoğurdunu satıyorum. Kuzular, oğlaklar adeta çocuğumuz gibi. Biraz zor oluyor ama bu işi çok seviyoruz" diye konuştu.

AW416650_07

Destekten yararlanan Erdoğan Okyay ise, "Devletimize ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bu koçları destekle aldık. İnşallah herkese bereketli olur" dedi.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ile Damızlık, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy ve çok sayıda küçükbaş hayvan üreticisi katıldı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Kilosunu 200 liradan 2 ton sattı 'Yapma etme' diyenleri aldırmadı!Kilosunu 200 liradan 2 ton sattı 'Yapma etme' diyenleri aldırmadı!
Kilosunu 200 liradan 2 ton sattı 'Yapma etme' diyenleri aldırmadı!Kilosunu 200 liradan 2 ton sattı 'Yapma etme' diyenleri aldırmadı!
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Çiftlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattı

Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattı

Meclis'te İmamoğlu tartışması! Ortalık karıştı

Meclis'te İmamoğlu tartışması! Ortalık karıştı

MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

20 milyon TL'lik yatırım bir gecede yok oldu! 'Bir 20 milyon TL daha...'

20 milyon TL'lik yatırım bir gecede yok oldu! 'Bir 20 milyon TL daha...'

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.