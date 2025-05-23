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280 ton elde ettiler 'Ekimi meşakkat hasadı mücadele' Artık son haftaya girdiler, geçen sene kilosu 25 liraydı

Karabük'te çeltik üretimi yapan Halit Gömeç, 500 dekar alanda ekim yapmaya devam ediyor. Çeltik üreticilerinin soğuktan etkilenmediklerini ifade eden Gömeç, geçen sene rekoltenin iyi olduğunu bu sene de beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

280 ton elde ettiler 'Ekimi meşakkat hasadı mücadele' Artık son haftaya girdiler, geçen sene kilosu 25 liraydı

320 dekar alanda çeltik ekimi yapan Halit Gömeç, topraktan sofraya kadar uzanan yolculukta çeltik ekiminin imece usulü ile su dolu tarlalar içindeki meşakkatli serüvenini sürdürüyor. Gömeç, 20 gündür devam eden çeltik ekiminde son haftaya girdiklerini söyledi.

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280 TON ELDE ETTİLER

Çeltik üreticilerinin soğuktan etkilenmediğini ve mevsim olarak Mayıs’ta başladıklarını ifade ederek, "Allah verirse, rekoltenin iyi olmasını bekleriz. Geçen sene çok iyiydi ve yıllar ortalamasına göre de çok iyiydi. Geçen sene 320 dekar alanda 280 ton civarında çeltik aldık. Fiyatlarda iyiydi ve geçen sene ürünümüzün tamamını sattık. Geçen yıl çeltiğin kilosunu 24-25 TL bandında verdik" dedi.
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HER ŞEYİ MEŞAKKAT

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Çeltik üreticisi Gömeç’i, tarlasında ziyaret eden Ziraat Odası Karabük İl Başkanı Hasan Benlioğlu da, üretmeden tüketimin olmadığını ifade ederek, "Bizler de kendisini çeltik ekiminde kendisini ziyaret ettik ve gördük ki, çiftçinin alın terini kimse karalayamaz. Çiftinin kazancı helal. Çünkü Ekimi ayrı meşakkat, hasadında ayrı bir mücadele var" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çeltik ekim hasat
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