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3 kilo biber 1 milyon TL'ye satıldı! Sadece orada yetişiyor... 'İlçelerde bile az biliniyordu'

14.10.2024 13:39
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Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde "Çukurören Biberi Festivali" düzenlendi. Organizasyonda "En İyi Biber Yarışması" da yapıldı. Yarışmada 1. seçilen 3 kilogramlık acı kırmızı biber, açık artırmada iş insanı Ercan Öztürk tarafından 1 milyon TL'ye satın alındı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, Çukurören biberinin yalnızca bu köyde yetiştirildiğini söyledi.

3 kilo biber 1 milyon TL'ye satıldı! Sadece orada yetişiyor... 'İlçelerde bile az biliniyordu'

Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasınca (Bilecik TSO), köyün 4 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen acı kırmızı biberinin tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla hayata geçirilen organizasyonda "Biber Dizme" ve "En İyi Biber Yarışması" yapıldı, yöresel müzik dinletisi sunuldu.

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3 KG'LIK ACI KIRMIZI BİBER 1 MİLYON LİRAYA SATIN ALINDI

"En İyi Biber Yarışması"nda birinci seçilen 3 kilogramlık acı kırmızı biber, yaklaşık yarım saat süren açık artırmada iş adamı Ercan Öztürk tarafından 1 milyon liraya satın alındı.

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"ÇUKURÖREN BİBER YALNIZCA BU KÖYDE YETİŞTİRİLİYOR"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, Çukurören biberinin yalnızca bu köyde yetiştirildiğini söyledi. Ürünün lezzetini bölgenin toprak yapısından aldığını dile getiren Aygöl, şöyle devam etti:

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"Yaklaşık 150 yıllık ata tohumuyla üretilen, klasik usullerle kurutulan bu lezzeti vatandaşlarımıza ulaştıran tüm çiftçilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu şehirde 82 tarım ürünü yetiştiriliyor. Bu kadar çeşitlilikle muhtemelen Türkiye'de en fazla tarım ürünü yetişen şehir konumundayız." Aygöl, Bilecik'in güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu, kentin tarımı olumsuz etkileyen yağışlara maruz kalmadığını belirtti.

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İlde ayrıca pek çok göletin bulunduğunu vurgulayan Aygöl, "Topraklarımızın yüzde 51'i sulanıyor. Bu oranla da Türkiye'de birinci konumdayız. Öbür tarafta Rabb'imin bizlere bahşettiği 4 iklimi birlikte yaşama fırsatıyla burada gerçekten bir tarım çeşitliliği yaşıyoruz." dedi.

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"BİLECİK'İN İLÇELERİNDE BİLE AZ BİLİNİYORDU"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de kentin bilinirliğinin artırılmasında yöresel ürünlerin tanıtımının önemine dikkati çekti. Çukurören biberini tüm Türkiye'ye tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Eldemir, "Yaklaşık 2 asra yakındır ata tohumuyla üretilen biberimiz, Bilecik'in ilçelerinde bile az biliniyordu. Coğrafi işaret alarak bu biberin tanıtılması için girişimde bulunulmuştu. Ümit ediyoruz ki üretim arttıkça ve bu gibi programlar oldukça biberimiz tanıtılacak." diye konuştu.

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İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise Bilecik'in çeşitli rakımlarında farklı ürünlerin yetiştirildiğini kaydetti.

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Kentin tüm ilçelerinde üretim planlaması gerçekleştirdiklerini bildiren Yoldaş, "Bozüyük'te nohut ve baklagil yetiştiriciliğine yoğunlaştık. Pazaryeri'nde kanola üretimini yaygınlaştırdık. Söğüt ve İnhisar'da sera örtülerinin yenilenmesiyle ilgili, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde ise cevizciliğin yaygınlaştırılmasıyla ilgili projelerimizi gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

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Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar'ın da katılımcılara hitap ettiği programa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, daire müdürleri, iş insanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

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Etkinlik, yöresel ürün stantlarının gezilmesiyle sona erdi. (AA)

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AA-20241013-35902515-35902513-BILECIKTE_CUKUROREN_BIBERI_FESTIVALI_YAPILDIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Acı biber biber
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