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3 yıl önce hobi olarak üretmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor! "Kilosunu bu sene 80 liradan satmayı düşünüyoruz"

16.07.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta böğürtlen yetiştiriciliği yapan Atilla Açıkgöz, 3 yıl önce 300 kök ile hobi olarak ekimine başladığı böğürtlenden yüksek verim elde etti. Bu yıl kök sayısını 2 bin 500’e çıkaran Açıkgöz şimdi taleplere yetişemiyor, ürünler bahçeden çıkmadan tükeniyor! Herkesin kendi imkanları dahilinde böğürtlen üretebileceğini söyleyen böğürtlen yetiştiricisi, "Bu sene de 10 ton ürün bekliyoruz. Kilosunu bu sene 80 liradan satmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

3 yıl önce hobi olarak üretmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor! "Kilosunu bu sene 80 liradan satmayı düşünüyoruz"

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde bulunan evinin bahçesinde 4 dekarlık alanda böğürtlen yetiştiriciliği yapan Atilla Açıkgöz, kentin tarım ürünleri buğday, arpa ve yeşil mercimeğe alternatif ürün olarak böğürtlen yetiştirmeyi seçti. 3 yıl önce hobi amacıyla 300 kök ile böğürtlen yetiştiriciliğine başlayan Açıkgöz, iklim şartlarına uygunluğu ve yüksek verim sebebiyle kök sayısını 2 bin 500’e çıkardı.

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4 dekar alanda böğürtlen yetiştirmeye başlayan Açıkgöz, 10 ton verim elde etmeyi planlıyor. Temmuz ayı itibariyle hasadına başlanan böğürtlenin kilogramı 80 liradan alıcı buluyor. Pazar sorununun bulunmadığı böğürtlen bahçesine gelen vatandaşlar, ürüne yerinde ulaşabiliyor.

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Böğürtlenin kanser başta olmak üzere bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kalp sağlığını koruduğu, yüksek tansiyon ve şeker hastalığına fayda sağladığı öne sürülüyor.

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"BAHÇEDEN KENDİ ELLERİMİZLE TOPLUYORUZ"

Böğürtlen almak için gelen Yeliz Arslan, “Sorgun'da yaşıyorum. Her sene buraya geliyoruz. Böğürtlenimizi alıyoruz. Burada kendi ellerimizle hem topluyoruz hem de yiyoruz. Böğürtlenle reçelimizi yapıyoruz ya da kışın kullanmak için dolaba koyuyoruz. Tadı güzel, çok seviyoruz. Her sene geliyoruz, buradan alıyoruz. Kendi ellerimizle topluyoruz.” dedi.

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"10 TON ÜRÜN BEKLİYORUZ"

Evinin bahçesinde 3 yıl önce hobi amacıyla böğürtlen yetiştiriciliğine başladığını söyleyen Atilla Açıkgöz ise, “Böğürtlen yetiştiriciliğine 300 kökle başladık. Sonra iklim şartlarına uygun olduğunu ve verimin yüksek olduğunu gördük. Burada da böğürtlen yetişeceğini gördükten sonra kök sayısını 2 bin 500’e çıkarttık ve dört dönüm araziye böğürtlen ektik. Bu böğürtlen erkence olduğundan temmuzda verim alıyoruz. Dönüm başına tahminen 4 ton ürün veriyor. Geçen sene dörtte üçünü soğuk vurmasına rağmen biz 2 ton ürün aldık. Bu sene de 10 ton ürün bekliyoruz. Kilosunu bu sene 80 liradan satmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Böğürtlenin sağlık açısından şifa kaynağı olduğunu da söyleyen Açıkgöz, “Özellikle sağlık sorunu olanların hepsi ilaç için kullanıyor. Öncelikle kanser sonra şeker hastalığı, sindirim, kalp, vücut direncini artırıyor. Mesela aç karnına bir avuç yenirse şekeri insülin direncini düzenlediğini doktorlar söylüyor. Şeker hastaları için çok fazla tavsiye ediliyor. Vücut direncini de artırdığından dolayı kalbe, tansiyona birçok hastalığa doğal bir şifa olduğunu gördük.” diye konuştu.

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VATANDAŞLAR KENDİ ELLERİYLE TOPLUYORLAR

Böğürtlen üretimini herkese tavsiye ettiğini söyleyen Açıkgöz, “Yozgat’ta böğürtleni sadece ben üretiyorum. Hobi olarak başladım talep artınca üretimi artırdım. Böğürtlen satışımızda pazar sorunumuz yok. Vatandaşlar geliyor. Kendileri bahçeden aileleriyle topluyor. Ben herkese böğürtlen üretimini tavsiye ediyorum. Boş vakti olanlar, geçim sıkıntısı olanlar, özellikle köyde kalanların yapması gereken bir uğraş. Herkes kendi imkanları dahilinde böğürtlen üretebilir. Vatandaşlar böğürtleni genelde reçel için kullanıyorlar. Meyve suyu ve pasta yapımında da kullanılıyor.” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
böğürtlen Yozgat

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