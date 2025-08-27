FİNANS

3 yıl önce karar verip kurdu! Hem kendini hem mahalleliyi iş sahibi yaptı

Bolu'da yaşayan Yunus Emre Kalaycı, babasına ait 15 dönümlük araziyi meyve bahçesine dönüştürerek hem iş sahibi oldu hem de mahalleliye istihdam sağladı. Kalaycı, 20 kişiye istihdam sağlamanın yanı sıra "halka açık bahçe" konseptiyle tüketicilere meyveyi dalından toplama imkanı sunuyor.

Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan 26 yaşındaki Kalaycı, tarımla uğraşan ailesinin izinden giderek yaklaşık 3 yıl önce bu alana yöneldi.

Karaköy Mahallesi'nde babasına ait 15 dönümlük araziyi meyve bahçesine dönüştüren Kalaycı, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, çilek ve yaban mersini yetiştirmeye başladı.

Kalaycı, 20 kişiye istihdam sağlamanın yanı sıra "halka açık bahçe" konseptiyle tüketicilere meyveyi dalından toplama imkanı sunuyor.

Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği bahçede, pazar günleri etkinlikler düzenleniyor. Çocuklarıyla bahçeye gelen aileler, hem ürünlerin tadına bakıyor hem de diledikleri kadar meyve satın alıyor. Ayrıca orman meyveleriyle hazırlanan pastalar da ziyaretçilere ikram ediliyor.

Yıllık yaklaşık 15 ton üretim kapasitesine ulaşan bahçede yetiştirilen ürünler, Bolu ve çevre illere gönderiliyor.

"DEVLET DESTEĞİYLE BAHÇEMİ BÜYÜTMEK İSTİYORUM"

Yunus Emre Kalaycı, AA muhabirine, ailesinin 30 yıldır tarımla uğraştığını, kendisinin de yeni nesil girişimci olarak tarımla ilgilendiğini söyledi.

Kalaycı, üniversiteden mezun olduktan sonra tarım sektörüne yöneldiğini ve orman meyvesi üretimine başladığını belirterek, "15 dönüm arazide orman meyvesi üretimi yapmaktayız. Ağırlıklı olarak ahududu ve böğürtlen olmak üzere çilek, frenk üzümü ve yaban mersini yetiştiriyoruz." dedi.

Bahçede "istediğin kadar ye, aldığın kadar öde" konsepti uyguladıklarını aktaran Kalaycı, "Bahçeyi haftada yaklaşık 100 kişi ziyaret ediyor. Üretim yoğunluğumuzdan dolayı misafirlerimizi sadece pazar günleri rezervasyonla ağırlıyoruz. Gelen müşterilerimiz dilediği kadar yiyebiliyor. Ardından topladıklarını tartıyoruz." diye konuştu.

Kalaycı, ürünlerden reçel, marmelat ve meyve suyu da yaparak sattıklarını kaydetti.

Hasadın hava şartları ve sulamaya bağlı değiştiğine işaret eden Kalaycı, "Bu seneki beklentimiz 15 tonun üzerinde. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Orman Meyveleri Organik Tarım Projesi kapsamında herhangi kimyasal madde kullanmadan üretim yapıyoruz." dedi.

Kalaycı, işini severek yaptığını dile getirerek, ilerleyen dönemde devlet desteğiyle bahçesini büyütmek istediğini sözlerine ekledi.

"MEYVELERİN HEM TADINA BAKIYORUZ HEM DE TOPLUYORUZ"

Meyve toplamaya gelen Gürkan Kılıç da böyle bir bahçeyi kente kazandırdığı için genç girişimciye teşekkür ederek, "Meyveleri hem dalından topluyoruz hem de tadına bakıyoruz." dedi.

Sema Gülen ise bahçeyi arkadaşları sayesinde keşfettiğini dile getirerek, "Tadına bakarak topluyoruz. Satın aldıklarımızla da evde pasta yapacağım." diye konuştu.

Ailesiyle meyve toplayan Mücahit Coşkun, kızının ahududunu çok sevdiğini için sürekli bahçeye geldiklerini belirterek, meyveleri dalından toplayarak yemenin tadına vardıklarını kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

