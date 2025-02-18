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'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu... 400'den 14 bine çıkardı! Arkadaşlarını da başlattı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
18.02.2025 14:29
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Muğla, Bodrum'da yaşayan 25 yaşındaki genç girişimci, devlet desteğiyle kurduğu ve 400 tavukla başladığı çiftliğini, 7 yılda 14 bin tavuk bulunan, günde 12 bin 500 yumurta üretilen işletmeye dönüştürdü. "18 yaşında bu işe girmiştim, adım adım alıştım" diyen Mehmet Ali Akça işe başlarken aldığı 30 bin liralık devlet desteğinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Yumurtalar hem yerel pazarda hem de marketlere satılırken Akça bu işle ilgili arkadaşına da öncülük yaptığını söyledi.

'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu... 400'den 14 bine çıkardı! Arkadaşlarını da başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında başlattığı Genç Çiftçi Programına başvurarak aldığı hibeyle 2018'de tavuk yetiştiriciliğine adım atan Akça, Tepecik Karaova Mahallesi'ndeki araziye küçük bir çiftlik kurdu. Çiftlikteki işini titizlikle sürdüren genç girişimci, kısa sürede üretim kapasitesini artırdı.

AA-20250218-37085820-37085807-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

Modern kümeslerdeki tavukların doğal yemleme tekniğiyle verimini artıran Akça, çiftliğini yaklaşık 14 bin tavukluk işletmeye dönüştürdü.

AA-20250218-37085820-37085808-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

HEM YEREL PAZARDA SATIŞA SUNUYOR HEM İL GENELİNDE ZİNCİR MARKETLERE GÖNDERİYOR

Akça, "gezen tavuk" damgalı yumurtalarını hem yerel pazarda satışa sunuyor hem de Muğla genelindeki büyük zincir marketlerin şubelerine gönderiyor.

AA-20250218-37085820-37085809-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

"30 BİN LİRALIK DEVLET DESTEĞİ BENİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT OLDU"

Girişimci Mehmet Ali Akça, AA muhabirine işe başlarken aldığı 30 bin liralık devlet desteğinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

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İşe başladığında yalnızca 400 tavuğu olduğunu belirten Akça, "Daha önce su sporları işiyle uğraşıyordum. Devlet desteğini gördüm ve internet üzerinden başvuru yaptım. İlçe Tarım Müdürümüz Durmuş Çakır Bey bana yol gösterdi ve bu işe başladım. İki yıl hem kümesi işletip hem denizcilik sektörüne çalıştım. Daha sonra 1500 tavuğa çıktım. Şu anda bir kümesimde 4 bin, diğerinde ise 10 bin hayvanım var. Günlük 12 bin 500 civarı yumurta üretiyoruz." diye konuştu.

AA-20250218-37085820-37085811-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Akça, Bodrum'un yumurta ihtiyacının yüzde 25'lik kısmını kendilerinin karşıladığını ifade etti.

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"BU İŞLE İLGİLİ BİR ARKADAŞIMA ÖNCÜLÜK YAPTIM"

Çevresindekilere örnek olduğunu anlatan Akça, şöyle devam etti:

AA-20250218-37085820-37085813-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

"Bu işle ilgili bir arkadaşıma öncülük yaptım. O da girişimde bulundu ve başvuru yaptı. 1000 hayvanla bu işe başladı. Ben de elimden geldiği kadar ona destek oluyorum. İlk başta fazlasıyla zorluk çektim ama şu anda işimden çok memnunum, severek yapıyorum. Yabancı olduğum bir işti. 18 yaşında bu işe girmiştim, adım adım alıştım. Bir hayvan 24 ay yumurta verebiliyor. Daha sonra tavuklar kesime gidiyor. Bir kümesimdeki 4 bin hayvan kısa süre sonra kesime gidecek. O kümesi de tadilata sokup 10 bin hayvana çıkartmayı hedefliyorum."

AA-20250218-37085820-37085814-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

Akça, gelecek yıllarda üretim kapasitesini artırmak istediğini dile getirdi. (AA)

AA-20250218-37085820-37085815-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

AA-20250218-37085820-37085816-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

AA-20250218-37085820-37085817-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

AA-20250218-37085820-37085818-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

AA-20250218-37085820-37085819-DEVLET_DESTEGIYLE_18_YASINDA_KURDUGU_CIFTLIGINI_14_BIN_TAVUKLU_ISLETMEYE_DONUSTURDU

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik devlet desteği satış üretim
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