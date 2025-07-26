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33 günlük maaşı 90 bin TL! Rekor seviyeye ulaştı, yatılı kalıyorlar

İzmir'in önemli incir üretim merkezlerinden Tire'de 2025 incir sezonu için işçi ücretleri belirlendi. Tire Ziraat Odası tarafından açıklanan rakamlara göre, sezon boyunca yatılı olarak çalışan ve "bekçi" olarak adlandırılan incir işçileri, 33 günlük çalışma karşılığında tam 90 bin TL maaş alacak.

33 günlük maaşı 90 bin TL! Rekor seviyeye ulaştı, yatılı kalıyorlar

Tire'de incir işçi ücretlerini belirleyen kurul, yeni sezon öncesi toplanarak 2025 yılı tarife kararlarını açıkladı. Buna göre, günlük çırpıcı ve toplayıcı işçi ücretleri, dayıbaşı ve nakliye dahil olmak üzere net bin 700 TL olarak belirlendi. Özellikle gece gündüz bahçelerde kalan bekçi işçiler için ise sezonluk ücret rekor seviyeye ulaştı.

33 günlük maaşı 90 bin TL! Rekor seviyeye ulaştı, yatılı kalıyorlar 1

Konuya ilişkin açıklama yapan Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, sıcak havaların incir ağaçlarını olumsuz etkilediğini belirtti. İbişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

33 günlük maaşı 90 bin TL! Rekor seviyeye ulaştı, yatılı kalıyorlar 2

"Bu yıl mevsimsel şartlar zorlu. Ancak suyu olan üreticilerimiz sulama yaparak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. İşçi ücretlerimiz de belli oldu. Burada 'bekçi' diye tabir ettiğimiz yatılı kalan işçiler 33 günlük çalışma karşılığında 90 bin TL alacak. Asgari ücretle kıyaslandığında yüksek gibi görünse de, bu mesai mefhumu olmayan, ağır, zor ve ciddi tecrübe gerektiren bir iş. Umarım güzel bir incir sezonu geçiririz. Şimdiden tüm üreticilerimize bereketli ve verimli bir dönem diliyorum"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
incir tire
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