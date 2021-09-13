FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. 35 yıl önce babası ihtiyaçtan satmıştı! Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

35 yıl önce babası ihtiyaçtan satmıştı! Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

13.09.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan iş insanı Arif Akbaş (49), babası Mehmet Akbaş'ın 1986 yılında ihtiyacından dolayı satmak zorunda kaldığı traktörün dedektif gibi izini sürerek, 35 yıl sonra geri alarak ona sürpriz yaptı. Akbaş, "Sahibi ile 12 bin liraya anlaşarak yeniden ailemize kazandırdık. Parçalarını yurt dışından getirttik. 8 ay uğraşarak ve 120 bin lira harcayarak iç aksamları dahil traktörü komple sıfırlamış olduk. " dedi.

35 yıl önce babası ihtiyaçtan satmıştı! Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Zile'de yaşayan evli ve 6 çocuk babası Mehmet Akbaş (78), 1966 yılında aldıkları 1964 model Fordson marka traktörünü maddi ihtiyaçtan dolayı 1986'da sattı. Kendisi 14 yaşındayken traktörün satılmasına çok üzülen Arif Akbaş, meslek sahibi olduktan sonra plakadan izini sürdü. Aradan geçen zamanda ambalaj sanayi ve makine üretimi konusunda işletme sahibi olan evli, 2 çocuk sahibi Arif Akbaş, satıldığında 60 AL 051 olan traktörü plakasından araştırdı. Araştırmada 5 kez plakasının değiştirildiği belirlenen traktörün en son Samsun'da Mehmet Evren'de olduğunu öğrendi. Akbaş, Evren ile temasa geçerek bir yıl önce, baba yadigarı traktörü 12 bin liraya satın aldı. Hurda haldeki traktörü, yurt dışından 120 bin lira harcayarak getirttiği yedek parçalarla tamir ettirip eski haline döndürdü.

2 BİN LİRAYA ALIP, 120 BİN LİRA HARCAMA YAPTI

Çocukluğunun bu traktörde geçtiğini ve yeniden ailesine kazandırdığı için mutlu olduğunu belirten Arif Akbaş, "Uzun yıllar ailemize hizmet eden 1964 model traktördü. Ben küçük yaştayken satmak zorunda kaldık. Belli bir zaman geçtikten sonra traktörün nerede olduğunu merak edip yola çıktık.

babasinin-ihtiyactan-sattigi-traktoru-35-yil-sonra-geri-aldi_1006_dhaphoto2

Plakadan izini sürerek uzun süreçler sonunda Samsun'da bulduk. Sahibi ile 12 bin liraya anlaşarak yeniden ailemize kazandırdık. Parçalarını yurt dışından getirttik. 8 ay uğraşarak ve 120 bin lira harcayarak iç aksamları dahil traktörü komple sıfırlamış olduk. Tabi bundan babamın haberi yoktu. Babama büyük bir sürpriz oldu. Görünce çok sevindi, mutlu oldu" dedi.

babasinin-ihtiyactan-sattigi-traktoru-35-yil-sonra-geri-aldi_1006_dhaphoto3

"OĞLUMLA GRUR DUYDUM"

Yıllar önce satmak zorunda kaldığı traktöre yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Akbaş ise, "Bu traktörle çok ekmek kazandım, çok çalıştım. Çok eziyetini çektim, çok da keyfini sürdüm.

babasinin-ihtiyactan-sattigi-traktoru-35-yil-sonra-geri-aldi_1006_dhaphoto1

Zamanında istemeyerek de olsa kaybettim. Oğlum buldu, getirdi, yeni gibi yaptı. Çok mutlu oldum, oğlumla gurur duydum. Yitirdiğimi buldum" diye konuştu.

babasinin-ihtiyactan-sattigi-traktoru-35-yil-sonra-geri-aldi_1006_dhaphoto5

Kaynak:DHA

10 yıl önce 37 bin badem ağacı dikti! 45 kişiyi istihdam etti10 yıl önce 37 bin badem ağacı dikti! 45 kişiyi istihdam etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...
Bakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyorBakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyor
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Bakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyor

Bakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyor

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.