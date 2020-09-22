FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. 4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor

4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor

KOBİ HABERLERİ  | 22.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde dört masayla hizmete başlayan alabalık tesisi, şimdi 4 bin metrekare alanda sekiz havuzu olan bir işletme haline geldi.

4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor

Erciş’in İrşat Mahallesi’nde 2004 yılında 10 bin TL’lik faizsiz teşvik kredisi ile 50 metrekare kapalı alanda lokanta konumunda 4 havuz ve 4 masayla küçük bir alabalık tesisi kuran Cumali Ünal, zamanla işlerini büyüterek 4 bin metrekare alanda 8 alabalık havuzu ve 300 kişiyi aynı anda misafir edebilecek konuma geldi. Balıkları Van’ın Çatak ilçesinden ve Keban’dan oksijenli tankerlerle getirilip havuzlarda büyüterek müşterilere servis eden Ünal; çevre il ve ilçe sakinlerine de hizmet veriyor. Pandemı nedeniyle tesise gelen müşteriler ilk önce ateşleri ölçülürken, sonra el dezenfekteni ikram edilip sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanıyor.

AW120586_01

Müşteri Sait Baran, alabalık tesisindeki lezzetlerden tatmaya geldiklerini belirterek, “Açılışından beri burayı bilirim. Her geçen gün lezzetine tat katan bir mekan. Bu anlamda da sahiplerine teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi Erciş’e kazandırdıkları için. İlk başladıklarında küçüktü, zaman geçtikçe büyüttüler. Tesis şimdi bölgeye hizmet vermeye başladı. Erciş için güzel bir tesis. Lezzeti de güzel, kutluyorum emeği geçenleri” dedi.

AW120586_04

Müşteri Abdülkerim Çakır da, ilçe için önemli bir tesis olduğunu dile getirerek, “Çevre il ve ilçelerden de gelen çok oluyor. Özellikle misafirlerimiz geldiğinde buraya getiriyoruz. Onlarda burayı istiyorlar. İlçemiz için çok önemli bir tesis” ifadelerin kullandı.

AW120586_06

Tesisin sahibi Cumali Ünal ise işletmeyi 2004 yılında devletin verdiği bir teşvik ile kurduğunu belirterek, “Aile işletmesi olarak başladık. Şu anda 14 kişi ile devam ediyoruz. 14 kişiye şu an istihdam sağlıyoruz. Dışarıdan elemanlarımız var. Benim kendi çocuklarım ve kardeşim var. 4 bin metrekare üzerinde tesisimiz var. Kapalı yerimiz 200 kişilik, açık alanımız da 150-170 kişi civarındadır. Balıkları şu an Keban’dan ve Çatak’tan alıyoruz. İstediğimizde tank içinde oksijenli olarak canlı havuzlarımıza döküyoruz. Müşterilerimiz Van, Ağrı ve Muş yoğunlukludur. İlk başladığımızda 4 masa ile başladık. Şu anda 300 kişiye hizmet verebiliyoruz. Aynı anda 300 kişiye hizmet verebilecek personelimiz var” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

AW120586_06

AW120586_08

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Hediye fidanla başladı, Türkiye'nin dört bir yanına satıyorHediye fidanla başladı, Türkiye'nin dört bir yanına satıyor
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
İstanbul'da o görüntü tarih oluyor! Çalışmalar başladı
İstanbul'da o görüntü tarih oluyor! Çalışmalar başladı
Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Altın güne hareketli başladı!
Altın güne hareketli başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Profesör eşinin desteğiyle üretime başladı, talebe yetişemiyor
Profesör eşinin desteğiyle üretime başladı, talebe yetişemiyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Anne sütü, bebek saçı ve kandan yapıyor!
Anne sütü, bebek saçı ve kandan yapıyor!
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurda 4 gün yakılıyor! Katran yağının kilosu 300 liradan satılıyor
Çukurda 4 gün yakılıyor! Kilosu 300 lira...
Hediye fidanla başladığı guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor
Hediye fidanla başladı, Türkiye'nin dört bir yanına satıyor
Profesör eşinin desteğiyle solucan gübresi üretimine başladı, talebe yetişemiyor
Profesör eşinin desteğiyle üretime başladı, talebe yetişemiyor
Hobi olarak başladı! Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor
Gramı çeyrek altınla yarışıyor
Herkesin korkulu rüyası! Akrep zehrinin litresi 10 milyon dolar
Dünyanın en pahalı akrebini üretiyor! Litresi 10 milyon dolar
80 kilodan 7 kilo yağ çıkıyor! Lavanta yağının kilogramı 400 liradan satılıyor
80 kilodan 7 kilo çıkıyor! Kilosu 400 liradan satılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.