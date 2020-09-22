4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor

Erciş’in İrşat Mahallesi’nde 2004 yılında 10 bin TL’lik faizsiz teşvik kredisi ile 50 metrekare kapalı alanda lokanta konumunda 4 havuz ve 4 masayla küçük bir alabalık tesisi kuran Cumali Ünal, zamanla işlerini büyüterek 4 bin metrekare alanda 8 alabalık havuzu ve 300 kişiyi aynı anda misafir edebilecek konuma geldi. Balıkları Van’ın Çatak ilçesinden ve Keban’dan oksijenli tankerlerle getirilip havuzlarda büyüterek müşterilere servis eden Ünal; çevre il ve ilçe sakinlerine de hizmet veriyor. Pandemı nedeniyle tesise gelen müşteriler ilk önce ateşleri ölçülürken, sonra el dezenfekteni ikram edilip sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanıyor.

Müşteri Sait Baran, alabalık tesisindeki lezzetlerden tatmaya geldiklerini belirterek, “Açılışından beri burayı bilirim. Her geçen gün lezzetine tat katan bir mekan. Bu anlamda da sahiplerine teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi Erciş’e kazandırdıkları için. İlk başladıklarında küçüktü, zaman geçtikçe büyüttüler. Tesis şimdi bölgeye hizmet vermeye başladı. Erciş için güzel bir tesis. Lezzeti de güzel, kutluyorum emeği geçenleri” dedi.