FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

40 derece sıcaklıkta kavun hasadı başladı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yetişen ve tadıyla meşhur kavunun hasadı için çiftçiler ve mevsimlik işçiler, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığına aldırış etmeden çalışıyor.

40 derece sıcaklıkta kavun hasadı başladı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kavun hasadı başladı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ilçede, mevsimlik tarım işçileri sıcaklığa aldırış etmeden tarlalardan kavun topluyor. Bölgenin verimli toprağı, temiz havası ve doğal su kaynakları kavuna hem özel bir aroma hem de yoğun bir tat katıyor. 25 dönümlük arazisine kavun eken Mehmet Erdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 100 ton ürün elde ettiklerini ifade etti.

Erdem, "Bu yüzden kavunlarımız yoğun talep görüyor. Mevsimlik işçi çalıştırıyoruz. Yakıt, gübre gibi ihtiyaçlarımızı memleketimizden karşılayarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ürünlerimizi toptan satıyoruz, esnafla hesabımızı yapıp kurtaracak şekilde veriyoruz. Özellikle Karadeniz bölgesi, iri ve tatlı kavunlarımıza büyük ilgi gösteriyor" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat "Market Fiyatı" mobil uygulamasını değerlendirdiBakan Bolat "Market Fiyatı" mobil uygulamasını değerlendirdi
Kilosu 5 liradan satılıyor! Bakanlığa seslendiKilosu 5 liradan satılıyor! Bakanlığa seslendi

Anahtar Kelimeler:
kavun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Gözaltına alınırken polisin parmağını ısırarak kopardı!

Gözaltına alınırken polisin parmağını ısırarak kopardı!

Bankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlama

Bankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlama

35 yıllık baba mesleğini bıraktı! 'Bir hastalık'

35 yıllık baba mesleğini bıraktı! 'Bir hastalık'

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü!

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü!

Market rafındaki o ürün için büyük risk var

Market rafındaki o ürün için büyük risk var

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.