40 kilo ile başladı! Şimdi yıllık 50 ton cennet elmasını kurutup satıyor

Alaşehir ilçesinin kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Melek Yılmaz, bahçelerinde yetiştirdikleri cennet elmasını taze olarak pazarlamakta zorlanınca, 3 yıl önce evinin balkonunda kurutmaya başladı. 'Trabzon hurması', 'Cennet hurması' ya da 'Akdeniz hurması' olarak da bilinen cennet elmalarından ilk etapta balkonda 40 kilo kurutarak işe başlayan Yılmaz, zamanla gelen talep artışı üzerine işi büyüttü. 3 yıl içinde talebe yetişemez olan Yılmaz, eşi ve ailesinin de desteğiyle 400 metrekarelik kurutma serası kurdu. Serada 20 kadını istihdam eden Yılmaz, yıllık 50 ton cennet elmasını kurutuyor. Yılmaz, kuruttuğu cennet elmalarını kilosunu toplam 35 liradan Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor.

Cennet elması kurutmaya evde denemeyle başladığını belirten girişimci Melek Yılmaz, "3 yıldır da bu işi profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum. Günden güne de işlerimizi büyütmeye başladık. Geçim kaynağımız oldu, diyebilirim. Balkonlarda kurutanlar oluyordu. Ama kimse bu şekilde sera olarak denemedi. Herkes kendi yiyeceği kadar yapıyordu. Risk aldık, olacak mı diye denedik. Başarılı oldu. Çok da iyi oldu. Bu sayede iş sahibi olan arkadaşlarımız oldu: Onlar da bu sayede aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladılar" dedi.