FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

400 bin TL'ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar

Eskişehir'de Japon kılıçlarından ve Osmanlı'dan kalma cep saatlerine kadar birçok ürünün yer aldığı antika tezgahı, hem koleksiyonerlerin hem de vatandaşların ilgisini çekiyor. Değerleri 400 bin TL'ye kadar uzanan ürünler olduğu öğrenildi.

400 bin TL'ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar

Antikacılık mesleği her ülkeden ve her kültürden ürünleri bir araya getiriyor. Japon kılıçlarından başlayıp Osmanlı zamanından kalan cep saatlerine kadar uzanan eşyalar koleksiyonerleri bekliyor. Ayrıca Eskişehirli vatandaşların dikkatini çeken bu eşyalar, tezgahlarda büyük bir ilgi görüyor. Öte yandan antikacı Yaşar Altuk bu ürünlerin değerlerinin 400 bin TL'ye kadar uzandığını aktardı.

400 bin TL ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar 1

"DEDE MESLEĞİ OLDUĞU İÇİN BUNLARI TEKRAR KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Tezgahında bir sürü kültürden ürün olduğu belirten Yaşar Altuk, "Cep saatlerimiz var, pirinç malzemelerimiz var. Ondan sonra objelerimiz var, en az 50-60 senelik. 1960-1970'lerin saatleri var ortalama. Tabii ki dede mesleği olduğu için bunları tekrar kazandırmaya çalışıyoruz. Severek yapıyoruz bu işi. Bunlar mezatlarda, müzayedelerde oluyor. Onları da alıyoruz, satıyoruz, beğenerek. Ürün elimize geliyor, değişiyor, o şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

400 bin TL ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar 2

Altuk "Bu kılıçlar çok eski değil, yani 15-20 senelik. Artı imitasyon, a kalite diyorlar bazı malzemelerde. Şimdi net ürünlerin hepsini hemen hemen yapıyorlar" dedi.

400 bin TL ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar 3

"250 BİN, 400 BİN ARASI DEĞERLERDE ÜRÜNLER VAR"

Ayrıca Altuk, tezgaha olan ilgiden ve ürün değerleri hakkında, "Talepler güzel. Biz her ay buradayız zaten. Memnunuz yani. Zaten yerimiz de Eskişehir, dışarıdan gelmiyoruz. Değer olarak 200-250 bin, 100 bin, 150 bin civarında. Tapular var, Osmanlı tapuları var. Cep saatleri de var tabii. 250 bin, 400 bin arası değerlerde ürünler var ama bizde o kadar yüksek fiyatlı bir şey yok" şeklinde konuştu. (İHA)

400 bin TL ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar 4

400 bin TL ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar 5

400 bin TL ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar 6

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kozmetik sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmakKozmetik sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmak
Bakan Şimşek: Artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruzBakan Şimşek: Artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir antika fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.