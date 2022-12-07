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400 metrekarede yılda 3 milyon lira kazanıyor! Şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor

07.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir mantar üreticisi 400 metrekare alanda yılda 100 ton mantar üretimi yapıyor. Yılda 3 milyon lira kazanana girişimci, Köye üretim üssü kurdu, şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor.

400 metrekarede yılda 3 milyon lira kazanıyor! Şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor

Keles ilçesinin Pınarcık köyünde yaşayan Mustafa İyitürk, 35 yıldır kültür mantarı üretimi yapıyor. 400 metre karelik üretim alanından ayda 8 ila 10 ton arasında mantar üretiyor. Ürettiği mantarları yıl boyu Bursa'daki market, pazarcı ve manavlara satıyor. Ürettiği mantarların toptan kilosunu 30 liradan satıp 400 metrekarelik üretim alanından yılda 3 milyon lira kazanıyor. Büyük bir başarı örneği sergileyen üretici tüm köye örnek oldu.

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Mantar üretmeye 35 yıl önce başladığını ifade eden Mustafa İyitürk, "Ben köyümde kurduğum 400 metrekarelik üretim alanında kültür mantarı yetiştiriyorum.

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Bu mantarı üretmek için 23-24 derecelik ısı derecesi gerekiyor, üretim yerimizde sıcaklığı 23-24 dereceye getiriyoruz. Nem oranı ise 85 ila 95 olmalı biz nem oranını da bu seviyelere getiriyoruz. Olgunlaşmaya başlayan mantarları topluyoruz. 400 metrekarelik alandan ayda 8 ila 10 ton arasında mantar topluyoruz. Yılda bu küçük alanda 100 ton mantar üretiyoruz.

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Topladığımız mantarların hepsini Bursa'da satıyoruz. Elimizde hiç mantar kalmıyor. Bu mantara çok fazla talep var biz bu ürünü toptan 30 liradan satmaktayız. Mantarın besin değeri ete yakındır, fakat mantarda yağ ve kolesterol yok bu bakımdan mantar etten daha üstün bir lezzet, bir de vücuttan kanser yapan maddeleri atmaya yardımcı oluyor. Yetiştirdiğimiz ürün hemen tükeniyor elimizde hiç ürün kalmıyor" dedi.

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Pınarcık köyü Dernek Başkanı İsmail Tosun, "Köyümüz sakinlerin Mustafa abimiz burada 35 yıldır mantar üretimi yapıyor. Bursa'nın mantar ihtiyacını buradaki 400 metre karelik alanda gerçekleştiriyor. Kendisine köyümüze çok katısı var başarılarının devamını dileriz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa mantar

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