FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. 400 TL'ye çıkmıştı! Fiyatı bir düştü pir düştü... Yoğunluk başladı

400 TL'ye çıkmıştı! Fiyatı bir düştü pir düştü... Yoğunluk başladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 09:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da geçen yılın son haftalarında denizden az miktarda çıkması nedeniyle fiyatı 400 liraya kadar yükselen hamsi, yeni yılın ilk hafta sonunda 150 liraya kadar düştü. Karadeniz’e açılan balıkçıların bol hamsi ile dönmesi, fiyatların düşmesine yol açtı. Bursa’daki pazarlarda hamsi bolluğu yaşanırken, Karadeniz kıyı kentlerinde kilogram fiyatı 100 liraya kadar geriledi. Büyükşehirlerde ise hamsi fiyatları 150-200 lira arasında değişiyor.

400 TL'ye çıkmıştı! Fiyatı bir düştü pir düştü... Yoğunluk başladı

Bursa’nın Altınşehir pazarında yoğun bir gün geçiren balıkçılar, geçtiğimiz yılın son 1-2 haftasında az gelmesi nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti. Fiyatın yüksek olmasıyla birlikte talebin düştüğünü ifade eden balıkçılar, hamsinin tekrar bolca gelmesiyle birlikte fiyatların hızla düştüğünü söyledi.

thumbs_b_c_7bfdba4443b074087892e13d59448306

BAZI PAZARLARDA 150 TL'YE SATILIYOR

Nilüfer ilçesinde ortalama 200 lira olan hamsi, bazı pazarlarda 150 liraya kadar satılmaya başlandı. Pazarda ayrıca çinekop 350, istavrit ve sardalya 200, mezgit ise 150 liradan alıcı buldu. (İHA)

6e349f42-6ce6-4b46-923e-2f292fceaa27 (1)

thumbs_b_c_92efa42d1d971fcaaa857f44446bb51a

Anahtar Kelimeler:
balık hamsi balık fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı"

AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı"

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

En düşük emekli maaşı için gözler kritik toplantıda

En düşük emekli maaşı için gözler kritik toplantıda

Aylar sonra bir ilk! Mevduat faizi getirisinde büyük değişim

Aylar sonra bir ilk! Mevduat faizi getirisinde büyük değişim

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.