400 TL'ye çıkmıştı! Fiyatı bir düştü pir düştü... Yoğunluk başladı

Bursa’nın Altınşehir pazarında yoğun bir gün geçiren balıkçılar, geçtiğimiz yılın son 1-2 haftasında az gelmesi nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti. Fiyatın yüksek olmasıyla birlikte talebin düştüğünü ifade eden balıkçılar, hamsinin tekrar bolca gelmesiyle birlikte fiyatların hızla düştüğünü söyledi.

BAZI PAZARLARDA 150 TL'YE SATILIYOR

Nilüfer ilçesinde ortalama 200 lira olan hamsi, bazı pazarlarda 150 liraya kadar satılmaya başlandı. Pazarda ayrıca çinekop 350, istavrit ve sardalya 200, mezgit ise 150 liradan alıcı buldu. (İHA)