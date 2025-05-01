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42 yıldır yapıp satıyor! 5 dil öğrendi... 'Nasıl öğrendiğimize şaşırıyorlar'

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı bez bebekleriyle ünlü Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Aplak (57), 42 yıldır yaptığı bez bebekleri satmak için 5 dil öğrendi. Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca bilen 3 çocuk annesi Aplak, "Turist gelince 'Where are you from?' nerelisin diye soruyorum. İtalyan ise 'Buongiorno' diyorum. Ben sorduğumda dilinden anladığımı fark ediyor. Turist geldiğinde ses tonundan hangi dil konuştuğunu anlıyorum" dedi.

42 yıldır yapıp satıyor! 5 dil öğrendi... 'Nasıl öğrendiğimize şaşırıyorlar'

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Aplak, yaklaşık 42 yıl önce anneannesinin yanında bez bebek yapmayı öğrendi. Geçen süreçte Aplak, yaptığı bez bebekleri turistlere satarak geçimini sağladı. Aplak, aynı zamanda bebek satışı yaparak konuştuğu turistler sayesinde Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Almancayı öğrendi.

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"5 DİL BİLİYORUM"

Satış sırasında kendi dillerini konuştuğunu gören turistlerin, şaşırdığı belirten Aplak, "Hemen hemen 60 yıl önce bez bebek işini asıl icat eden anneannem. Teyzem okula giderken bebeği yapıp vermiş. Teyzem de götürürken turist para verip almış. Öylelikle diğer insanlar da bebek yapmaya devam etti. Soğanlı Mahallesi bebek yapmayı öğrendi. Turist geldiğinde bebek satıyoruz. Gidince gözleme yapıyoruz. 5 dil biliyorum Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Almanca. Turist gelince 'Where are you from?' nerelisin diye soruyorum. İtalyan ise 'Buongiorno' diyorum. Ben sorduğumda dilinden anladığımı fark ediyor. Turist geldiğinde ses tonundan hangi dil konuştuğunu anlıyorum. Yerli ve yabancı turistler, bu dilleri nasıl öğrendiğimize şaşırıyor. Bizden iyi biliyorsunuz diyorlar" diye konuştu.

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'HERKESE ÇALIŞMAYI ÖNERİRİM'

Ayşe Aplak, “Turist sezonumuz çok iyi başladı. İnşallah böyle devam eder. Sabah 9’da sergiye geliyoruz. Turistler geliyor, bebekleri alıyor. Turistler gidince arkadaşlarla birlikte gözleme yapıyoruz, satıyoruz. Sonra ev işlerimizi yapıyoruz. Herkese çalışmayı öneririm. Kadınlar hem bebeğini yapsın hem eşine yardımcı olsun hem çocuklarına baksın" dedi. (DHA)

42-YILDIR-SATTIGI-BEZ-BEBEKLER-ICIN-5-DI_688108_203879Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri satış
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