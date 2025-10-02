FİNANS

45 bin TL'ye kadar satılıyor 'Bugün kıymetli oldu' Her evdeydi, atan bin pişman 'Rağbet başladı'

Zaman geçtikçe eski ve nostaljik ürünler, özellikle ikinci el tutkunları tarafından yeniden rağbet görmeye başlıyor. Bunlardan bir tanesi de renkli porselenler oldu. Bazı sitelerde 45 bin TL'ye kadar satıldığı görülen o ürünler için antikacılar uyarılarda bulundu ve abartı rakamlara dikkat çekti. Eskiden her evde bulunan o porselen takımları atanlar bugün pişman olurken antikacılar "Kimse kullanmazdı bunları. Bugün kıymetli oldu. 2000-2500 civarında paralara takım olarak gidiyor" dedi.

Hande Dağ

Eski ve nostaljik ürünlere son dönemde yeniden rağbet var. Özellikle bir dönem hemen hemen her evde bulunan ve vitrinleri süsleyen sarı porselen takımlar yeniden ikinci el pazarlarıyla moda oldu.

45 bin TL ye kadar satılıyor Bugün kıymetli oldu Her evdeydi, atan bin pişman Rağbet başladı 1

Show Haber'de yer alan habere göre; annelerin çeyizinde yer alan ya da ev hediyesi olarak salonun baş köşesine konuşan nostaljik obje renkli porselenler tekrar görücüye çıktı. Bir zamanlar vitrinlerin baş tacı olan ve yıllarca saklanıp hiç de kullanılmayan 90'ların o sarı porselen tabak ve fincanları yeniden kullanıcıların gözdesi oldu.

45 bin TL ye kadar satılıyor Bugün kıymetli oldu Her evdeydi, atan bin pişman Rağbet başladı 2

"KİMSE KULLANMAZDI BUNLARI, BUGÜN KIYMETLİ OLDU"

İşletmeciler "Vitrinlerimizi süslerdi. Kimse kullanmazdı bunları. Bugün kıymetli oldu. 2000- 2500 civarında paralara takım olarak gidiyor" dedi.

45 bin TL ye kadar satılıyor Bugün kıymetli oldu Her evdeydi, atan bin pişman Rağbet başladı 3

"ŞU ANDA TEKRAR RAĞBET GÖRMEYE BAŞLADI"

İkinci el pazarlarında nostalji tutkunları o tabak ve fincanları arıyor. Anneanne evini hatırlayanlar kendi evlerinde o ruhu yaşatmak istiyor. İşletmeciler "1980'lerde her evde olan şeyler şu anda tekrar rağbet görmeye başladı" ifadelerini kullandı.

45 bin TL ye kadar satılıyor Bugün kıymetli oldu Her evdeydi, atan bin pişman Rağbet başladı 4

Anneanne ve babaannelerden kalma bu porselenleri kimisi hala evinde saklıyor, kimisi de attığı için pişman.

45 bin TL ye kadar satılıyor Bugün kıymetli oldu Her evdeydi, atan bin pişman Rağbet başladı 5

"ÇOK ÜZGÜNÜZ VERDİK DİYE"

Haberde mikrofon uzatılan pek çok kişi kendilerinde de bu ürünlerin olduğunu söylerken şu sıralar değerli olduğu söylenen bir başka kişi ise "Eskiden vardı. Annemindi, verdik. Çok üzgünüz verdik diye" dedi. Bir başkası ise "Evde kutunun içinde duruyor. Kimseye iki de vermemişim" ifadelerini kullandı.

45 bin TL ye kadar satılıyor Bugün kıymetli oldu Her evdeydi, atan bin pişman Rağbet başladı 6

O RAKAMLAR İÇİN "ABARTI" YORUMU

Antikacılarsa yeniden popüler olan bu fincanlar için tüketiciyi uyarıyor, "Her ürünün bir ederi vardır. Aman dikkat" diyor. Bazı sitelerde 45 bin liraya kadar satıldığı söylenen bir antikacı "Onlar abartı. Bir de perde çıkardılar. Onlar sosyal medyanın abartıları" dedi.

45 bin TL ye kadar satılıyor Bugün kıymetli oldu Her evdeydi, atan bin pişman Rağbet başladı 7

porselen antika fincan fiyat satış
