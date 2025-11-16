FİNANS

'450 TL'den kaçmak 40 bin TL'ye mal olabilir' Talebe yetişmeye çalışıyorlar

Elazığ’da havaların soğumaya başlaması ile birlikte araçlarda kışlık bakım başladı. Oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya sürücüleri uyararak, 450 TL'lik antifrizden kaçmaları durumunda 40 bin TL'lik masrafla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. Oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya "Antifriz bakımı yapılmazsa ve motor bloğunda bir sorun oluşursa maliyet 30 ile 40 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışan sanayi esnafı, vatandaşları kışlık bakım konusunda uyardı.

Şu anda antifrizin 450 TL olduğunu aktaran oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, bakımı yapılmadığı zaman vatandaşların yaklaşık 40 bin TL'lik masrafla karşılaşabileceğini dile getirdi.

Kışlık bakımda gerekli olanların yağ, su, akü ve cam suyu olarak geçtiğini belirten Yalçınkaya, "Bunların kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Cam suyunun eksik, antifrizin eksik olmaması lazım. Aynı zamanda akünün de kontrol edilmesi lazım. Bunlarda bir eksiklik yoksa araçlarda bir sıkıntı çıkmaz. Fakat bakım yapılmadığı zaman antifriz ve akü sorun çıkartabilir. Havalar soğuduğu zaman aküde ister istemez sorun oluyor. Akünün derecesine bakılması gerekiyor. Akü değerlerini 12.3 olarak gösterir, bizim makinemizde 10’un altına düşmemesi gerekiyor. O seviyenin dibine düşerse akünün değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"MALİYET 30 İLE 40 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Yalçınkaya "Antifriz yapılmazsa daha soğuk havalarda blok çatlaması ve hortumların donması gibi olaylar oluşabilir. O yüzden antifrizin değişmesi lazım. Antifriz bakımı yapılmazsa ve motor bloğunda bir sorun oluşursa maliyet 30 ile 40 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir antifrizin değeri 450 lira civarında. Bunu değiştirmezse blok çatlaması, hortumlarda donma meydana gelebilir. Vatandaşlarımız araçlarının kışlık bakımlarını zamanında yapsınlar. Bunlar bakıldığı zaman kış mevsiminde araçlarda bir sorun olmaz" dedi.

Kaynak: İHA

