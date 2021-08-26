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  4. 5 tanesi 1 kilogram! Diken asla pişman olmuyor, pazar derdi yok!

5 tanesi 1 kilogram! Diken asla pişman olmuyor, pazar derdi yok!

26.08.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü köyünde yetişen siyah incirde hasat dönemi başladı. Yaklaşık 45 gün sürecek incir hasadında üreticiler, 5 tanesinin 1 kilograma denk geldiğini ve pazarlama sorununun olmadığını belirtti.

5 tanesi 1 kilogram! Diken asla pişman olmuyor, pazar derdi yok!

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada seçilen incirler boylarına göre ayrılıyor ve satışa sunulmak üzere Antalya haline gönderiliyor. İncir bahçesi sahiplerinden Şenol yavuz, geçen yıla göre rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Bursa siyah incir bahçesini ilk olarak deneme amaçlı babası tarafından 100 ağaç dikerek başladıklarını söyleyen Şenol Yavuz, “Rahmetli babam Mahmut Yavuz Ürünlü köyünde 20 yıl önce deneme amaçlı 100 adet Bursa siyah inciri fidanı dikti. Yerini ve toprağını sevdiği için daha sonraki yıllarda bu sayıyı 300 ağaca çıkardık" dedi.

HASAT 45 GÜN SÜRECEK

Hasadın yaklaşık 40-45 gün süreceğini ve bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyleyen Yavuz, "Bahçemizden yaklaşık 18 ton civarında ürün alacağız. Zaten kendimiz hem yaş sebze ve meyve komisyonculuğu, hem de ihracat yapıyoruz. Pazarlama sorunu gibi bir sorunumuz yok” diye konuştu.

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"ÜRÜNLÜ KÖYÜNE ÖRNEK OLDULAR"

Yavuz, “Ürünlü köyünde yaptığımız incir bahçesini yaptıktan sonra köylülerimizden 3-4 kişi daha Bursa siyah inciri diktiler. Verim olarak çok çok iyi. Buranın rakımı 800 metre. Buranın neresine ekilirse ekilsin Bursa siyah inciri yetişiyor. Şu anda Bursa siyah inciri olarak Ürünlü köyünde yaklaşık 40 ton incir hasadı yapılacak. Yerli incirler ile birlikte toplamda 50 ton incir hasadı yapılacak" diye konuştu.

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"6 TANESİ 1 KİLOGRAM GELİYOR"

Üreticilerden Huriye Yavuz ise incir ağaçlarına çocuk gibi baktıklarını söyledi. Yavuz, “İncire bakmazsan olmaz. İlk ektiğimiz sıralarda su yetmezdi. Tankerlerle sulardık. Daha sonra sondaj yaptık. Damlama sulama sistemini kurduk. Bunlara çocuk gibi bakıyoruz. Doğal gübresini veriyoruz. Ürünlerimiz geçen yıla göre oldukça iyi. 5-6 tanesi bir kilogram gelir” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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