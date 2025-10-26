FİNANS

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

Karadeniz’den gelen taze hamsinin kilosu 50 TL'ye kadar düşünce, bazı vatandaşlar poşet poşet aldı. Balıkçı Yusuf Çimen, "Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz" derken alışveriş yapan bir vatandaş ise "Uzun zamandır bu kadar ucuz hamsi görmemiştik. Fırsatı kaçırmadım, 4 kilo aldım" şeklinde konuştu.

Edirne'de hamsinin kilosu 50 TL'ye kadar düştü. Hamsinin yanı sıra istavrit, mezgit ve çinekop gibi diğer balık çeşitlerinde de fiyatların düştüğü gözlendi.

50 TL ye düştü, poşet poşet aldılar Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım 1

Balıkçı Yusuf Çimen, bu yıl denizlerdeki balık bolluğunun fiyatlara da olumlu yansıdığını belirterek, "Karadeniz bu sezon hamsiyle dolu. Geçen haftaya kadar kilosu 100 TL'ydi, şimdi 50 TL'ye kadar indi. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz" dedi.

50 TL ye düştü, poşet poşet aldılar Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım 2

"UZUN ZAMANDIR BU KADAR UCUZ HAMSİ GÖRMEMİŞTİK"

Vatandaşlar ise uygun fiyatlardan memnun. Mehmet Demir isimli vatandaş, "Uzun zamandır bu kadar ucuz hamsi görmemiştik. Fırsatı kaçırmadım, 4 kilo aldım. Hem akşam kızartma yapacağım hem de birazını buzluğa atacağım" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

