'500 bin TL gelir' Beyaz yaka işini bırakıp o mesleğe geçti 'Daha önce kazandığım paranın 4 katını kazanıyorum'

Üniversite mezunu olan herkesin yalnızca kendi alanında çalışmadığı biliniyordu. Ancak bir süredir bu durum, bir meslek özelinde daha çok dikkat çekmeye başladı. Son dönemde gözde meslekler arasına emlakçılık da girdi. Aralarında mühendislerin, memurların, öğretmenlerin de bulunduğu birçok kişi işini bırakıp bu alana yönelmeye başladı.

"DAHA ÖNCE KAZANDIĞIM PARANIN EN AZ 3 - 4 MİSLİ KAZANIYORUM"

Show Haber'de yer alan habere göre; emlakçı Aynur Taşyürek "Daha önce kazandığım paranın en az 3 - 4 misli, bu daha fazlalara da çıkabiliyor, çok daha kazanıyorum. Kariyer hayatıma devlet memuru olarak başladım. Daha sonra emlak sektörüne geçmeyi tercih ettim. Herhalde uzun yıllar bu işi yapacağım" dedi.

"MÜHENDİS MAAŞININ 2 - 3 DAHA FAZLA KATLARINI KAZANABİLİYOR"

Ortadoğu Teknik Üniversitesi makine mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olan bir kişi ise "Kendi mesleğimi yapmayı düşünmüyorum. Bir mühendise göre başarılı bir gayrimenkul danışmanı mühendis maaşının 2 - 3 hatta daha fazla katlarını kazanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİ MESLEĞİMDE BU GELİRİN YARISI BİLE YOK"

Okudukları mesleklerini bıraktılar, hepsi emlakçılığı tercih etti. Emlakçı Erkan Kömürcü "Kendi lisans mesleğimde de bu gelirin yarısı bile yok" dedi.

Gözde mesleklerin arasına son dönemde emlakçılık işi de girdi. Üstelik bu mesleği tercih edenlerin arasında beyaz yakalılar başı çekiyor. Emlakçı Gonca Keten Çimen de okul öncesi öğretmenliği mezunu olduğunu söyledi.

"YAKLAŞIK 500 BİN LİRA GLEİR ELDE EDEBİLMEKTEDİR"

Emlakçı Derya Filiz Dalga ise "Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra emlak sektörüne geçiş yaptım. Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 tane işlem yapabilmektedir. Yaklaşık 500 bin lira gelir elde edebilmektedir. Günümüzde beyaz yakalıların maaşlarla bu gelirleri elde etme imkanının biraz az olduğu düşünülürse beyaz yakalılardan da emlak ve gayrimenkul sektörüne geçiş hızının artmasının sebebini bulmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Emlakçılığın tercih edilmesindeki başlıca neden gelirleri. Rakamlarla konuşulduğunda örneğin bir emlakçı 3 milyon liralık bir daireyi sattığı zaman yüzde 2 alandan yüzde 2 de satandan komisyon alıyor ve toplamda 120 bin lira kazanıyor. Üstelik bu sadece bir iş.

Emlak sektörüne olan ilginin daha da artacak gibi göründüğü de belirtildi.