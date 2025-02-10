FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. '500 bin TL gelir' Beyaz yaka işini bırakıp o mesleğe geçti 'Daha önce kazandığım paranın 4 katını kazanıyorum'

'500 bin TL gelir' Beyaz yaka işini bırakıp o mesleğe geçti 'Daha önce kazandığım paranın 4 katını kazanıyorum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 07:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maaşlar, çalışanların meslek tercihlerine de etki etti. Son dönemde emlakçılık mesleğinin gözde meslekler arasına girdiği görüldü. Aralarında mühendis, memur, öğretmen ve gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi emlakçılık mesleğine yöneldiğini belirtirken daha önce kazandıkları paranın 3 - 4 katı, hatta bazen daha da fazla kazandıklarını söyledi. Emlakçı Derya Filiz Dalga "Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 tane işlem yapabilmekte. Yaklaşık 500 bin TL gelir elde edebilmekte" dedi.

'500 bin TL gelir' Beyaz yaka işini bırakıp o mesleğe geçti 'Daha önce kazandığım paranın 4 katını kazanıyorum'

Üniversite mezunu olan herkesin yalnızca kendi alanında çalışmadığı biliniyordu. Ancak bir süredir bu durum, bir meslek özelinde daha çok dikkat çekmeye başladı. Son dönemde gözde meslekler arasına emlakçılık da girdi. Aralarında mühendislerin, memurların, öğretmenlerin de bulunduğu birçok kişi işini bırakıp bu alana yönelmeye başladı.

e6

"DAHA ÖNCE KAZANDIĞIM PARANIN EN AZ 3 - 4 MİSLİ KAZANIYORUM"

Show Haber'de yer alan habere göre; emlakçı Aynur Taşyürek "Daha önce kazandığım paranın en az 3 - 4 misli, bu daha fazlalara da çıkabiliyor, çok daha kazanıyorum. Kariyer hayatıma devlet memuru olarak başladım. Daha sonra emlak sektörüne geçmeyi tercih ettim. Herhalde uzun yıllar bu işi yapacağım" dedi.

e1

"MÜHENDİS MAAŞININ 2 - 3 DAHA FAZLA KATLARINI KAZANABİLİYOR"

Ortadoğu Teknik Üniversitesi makine mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olan bir kişi ise "Kendi mesleğimi yapmayı düşünmüyorum. Bir mühendise göre başarılı bir gayrimenkul danışmanı mühendis maaşının 2 - 3 hatta daha fazla katlarını kazanabiliyor" ifadelerini kullandı.

e2

"KENDİ MESLEĞİMDE BU GELİRİN YARISI BİLE YOK"

Okudukları mesleklerini bıraktılar, hepsi emlakçılığı tercih etti. Emlakçı Erkan Kömürcü "Kendi lisans mesleğimde de bu gelirin yarısı bile yok" dedi.

e3

Gözde mesleklerin arasına son dönemde emlakçılık işi de girdi. Üstelik bu mesleği tercih edenlerin arasında beyaz yakalılar başı çekiyor. Emlakçı Gonca Keten Çimen de okul öncesi öğretmenliği mezunu olduğunu söyledi.

e4

"YAKLAŞIK 500 BİN LİRA GLEİR ELDE EDEBİLMEKTEDİR"

Emlakçı Derya Filiz Dalga ise "Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra emlak sektörüne geçiş yaptım. Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 tane işlem yapabilmektedir. Yaklaşık 500 bin lira gelir elde edebilmektedir. Günümüzde beyaz yakalıların maaşlarla bu gelirleri elde etme imkanının biraz az olduğu düşünülürse beyaz yakalılardan da emlak ve gayrimenkul sektörüne geçiş hızının artmasının sebebini bulmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

e5

Emlakçılığın tercih edilmesindeki başlıca neden gelirleri. Rakamlarla konuşulduğunda örneğin bir emlakçı 3 milyon liralık bir daireyi sattığı zaman yüzde 2 alandan yüzde 2 de satandan komisyon alıyor ve toplamda 120 bin lira kazanıyor. Üstelik bu sadece bir iş.

e7

Emlak sektörüne olan ilginin daha da artacak gibi göründüğü de belirtildi.

e8

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Emlakçı Memur Mühendis Öğretmen Gazetecilik para gelir meslek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Kuzenimin kocası..." diyerek anlattıkları tepki çekti, yayından çıkarıldı! İnci Taneleri oyuncusu...

"Kuzenimin kocası..." diyerek anlattıkları tepki çekti, yayından çıkarıldı! İnci Taneleri oyuncusu...

'500 bin TL gelir' Beyaz yaka işini bırakıp o mesleğe geçti

'500 bin TL gelir' Beyaz yaka işini bırakıp o mesleğe geçti

Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

Genel kurulda yumruklar konuştu! Başkanın 120 bin TL'lik maaşı tepki çekti: Önergeyle 60 bin liraya düştü

Genel kurulda yumruklar konuştu! Başkanın 120 bin TL'lik maaşı tepki çekti: Önergeyle 60 bin liraya düştü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Tuzağa düşmeyin

Kredi kartı kullananlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Tuzağa düşmeyin

Icardi ve Teoman onu en ön sıradan izlemişti... Pizza Hut ve KFC'nin patronu İlkem Şahin'a yılın iş insanı ödülünü veren GQ o anları sildi! 7 bin çalışan isyanda

Icardi ve Teoman onu en ön sıradan izlemişti... Pizza Hut ve KFC'nin patronu İlkem Şahin'a yılın iş insanı ödülünü veren GQ o anları sildi! 7 bin çalışan isyanda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.