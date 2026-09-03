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6 ay boyunca giyiliyor! Kazanıp biriktirip yavaş yavaş harcıyorlar

Kilis'te yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatlarından yemenicilik, ilerleyen yaşlarına rağmen mesleğini sürdüren ustalar tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

6 ay boyunca giyiliyor! Kazanıp biriktirip yavaş yavaş harcıyorlar

Yaklaşık 45 yıldır yemenicilik yapan Ahmet Özuslu, baba mesleğini babasından öğrendiğini belirterek, mesleğin sabır, kanaat ve özveri gerektirdiğini söyledi.

6 ay boyunca giyiliyor! Kazanıp biriktirip yavaş yavaş harcıyorlar 1

‘'USTA, SANDALYESİNDEN KALKMADAN VAKTİNİ BOŞA HARCAMADAN SÜREKLİ BU İŞLE UĞRAŞACAK''

Yemeniciliğin zor ve kolay yönlerinin bulunduğunu ifade eden Özuslu, meslekte makineleşmenin olmamasının en büyük zorluklardan biri olduğunu dile getirdi. Üretimin büyük ölçüde el emeğine dayandığını belirten Özuslu, "Bu meslekte herhangi bir makineleşme olmadığından dolayı sürekli el emeğiyle çalışmak gerekiyor. Usta, sandalyesinden kalkmadan vaktini boşa harcamadan sürekli bu işle uğraşacak ki ürün ortaya çıksın. Yoksa çıkmaz. Sabır, sebat ve kanaat. Bu üçü bütün mesleklerde olması gereken şeyler ama bu meslekte daha çok ön plana çıkıyor" dedi.

6 ay boyunca giyiliyor! Kazanıp biriktirip yavaş yavaş harcıyorlar 2

Yemenilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinden üretildiğini aktaran Özuslu, ürünün özellikle yaz aylarında kullanıldığını ve yaklaşık 6 aylık bir giyme süresinin bulunduğunu belirterek, "Bu mevsimlik giyilen bir ürün. Yazın kazandığımızı biriktiriyoruz, kışın da yavaş yavaş harcamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

6 ay boyunca giyiliyor! Kazanıp biriktirip yavaş yavaş harcıyorlar 3

"MESLEĞİ MAALESEF ÖĞRENEN YOK"

Kardeşiyle birlikte çalışan 79 yaşındaki Adil Özuslu ise yaklaşık 60 yıldır yemenicilik mesleğinin içerisinde olduğunu söyledi.

6 ay boyunca giyiliyor! Kazanıp biriktirip yavaş yavaş harcıyorlar 4

Mesleğin gelecek nesillere aktarılmasında sıkıntı yaşandığını belirten Özuslu, "Aşağı yukarı 60 yıldır mesleğin içerisindeyim. Mesleği maalesef öğrenen yok. Ben şimdi burada çalışıyorum, bana iş veren kazanıyor, hükümet vergi alıyor, bunu giyen kişi kazanıyor, ben de kazanıyorum. Ne güzel bir şey bu. Benim mesleğim olmazsa, ‘Haydi emekliyim, para sorunum yok' deyip kahve köşesine gidip oturacağım. Bu tarz meslekler çok güzel" diye konuştu.

6 ay boyunca giyiliyor! Kazanıp biriktirip yavaş yavaş harcıyorlar 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kilis meslek usta
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