63 yıldır 3,5 metrekarelik dükkanda ayakta kalıyor! 400 TL'ye tamir ediyor "İnsanların bütçesi yetmediği için almak istemiyor"

Ayakkabı tamircisi Salih Karadeniz, 14 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 63 yıldır sürdürüyor. Şehrin kalabalığı içinde, yalnızca 3,5 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları yeniden hayata döndüren Karadeniz, ustaların birer birer mesleği bırakması ve çırakların yetişmemesi nedeniyle kendisini son kale olarak görüyor.

Fabrikasyon üretimin artmasıyla ayakkabı tamirciliğine olan ilginin giderek azaldığını belirten Karadeniz, ekonomik zorluklar nedeniyle insanların yeni ayakkabı almak yerine tamiri tercih ettiğini söylüyor.

"USTALAR İŞİ BIRAKTI, ÇIRAKLAR İSE FABRİKADA ÇALIŞAMAYA BAŞLADI"

Çırak yetişmediği için mesleklerine olan ilginin azaldığını belirten Salih Karadeniz, "Bu mesleği 1962 yılından beri yapıyorum. Ekonomik şartların kötü olması, insanların bu mesleği küçümsemesi ve imalatın yok olmasından dolayı bu mesleğe ilgi azalıyor. Fabrikasyon ayakkabı üretilmesi nedeniyle ayakkabıcılara olan ilgi azaldı." dedi.

Ustaların iş bırakmasından yakınan Karadeniz, "Zaten eleman yetişmiyor. Ustalar işi bıraktı, çıraklar ise fabrikada çalışamaya başladı. Biz çırak olarak işe başladığımız zaman para beklemezdik, sanatı öğrenmek için gelirdik. Çırak, kalfa olarak çalışıp usta olduk" diye konuştu.

"FİYATLAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN İNSANLAR AYAKKABI ALMAK İSTEMİYOR"

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların yeni ayakkabı almak yerine tamiri tercih ettiğini belirten Karadeniz, "Ayakkabı tamir fiyatları malzemenin kalitesine göre değişiyor. 400 TL'ye kadar ayakkabı tamiri yapılabiliyor. Fiyatlar yüksek olduğu için insanlar ayakkabı almak istemiyor. İnsanların bütçeleri yetmediği için tamir ettirmek istiyorlar" diye konuştu.

(İHA)