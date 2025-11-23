FİNANS

65 bin TL'ye satıldı! 2,5 saat uğraştılar 'Yılda bir denk gelir'

Hatay'da balıkçılık yapan Mustafa Oktay, Akdeniz'de oltasına takılan bir buçuk metre uzunluğundaki 115 kilogram ağırlığındaki kılıç balığını 3 arkadaşıyla birlikte 2 buçuk saat süren çalışmayla teknesine almayı başardı. Dev balık, İzmir'de bir işletmeye kilosu 500 TL'den toplam 65 bin TL karşılığında satıldı. Oktay, "Kılıç balığı avcı bir balık ve oldukça değerli. Yılda bir ya da iki kez denk gelebilen istisnai bir tür" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde balıkçılık yapan Mustafa Oktay ve ekibi, Akdeniz açıklarında gerçekleştirilen av sırasında devasa büyüklükte bir kılıç balığıyla karşılaştı. Babasından devraldığı mesleği 35 yıldır sürdüren Oktay, yaklaşık 115 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda olan dev kılıç balığını tekneye almak için arkadaşlarıyla birlikte adeta zamanla yarıştı. Avın başlamasından itibaren 2 buçuk saat boyunca mücadele eden balıkçılar, güçlü yapısı ve direnç göstermesiyle bilinen kılıç balığını büyük bir uğraş sonucu tekneye çekmeyi başardı.

65 bin TL ye satıldı! 2,5 saat uğraştılar Yılda bir denk gelir 1

65 BİN TL'YE SATILDI

Kıyıya getirildiğinde dört kişinin yardımıyla taşınabilen dev balık, hem boyutu hem de ağırlığıyla bölgede son yılların en dikkat çekici avlarından biri olarak kayıtlara geçti.

65 bin TL ye satıldı! 2,5 saat uğraştılar Yılda bir denk gelir 2

Kıyıya çıkarılırken dört kişinin yardımıyla taşınan dev balık, daha sonra İzmir'de bir işletmeye kilosu 500 TL'den toplam 65 bin TL karşılığında satıldı.

65 bin TL ye satıldı! 2,5 saat uğraştılar Yılda bir denk gelir 3

"YILDA BİR YA DA İKİ KEZ DENK GELEBİLEN İSTİSNAİ BİR TÜR"

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Mustafa Oktay, "Hatay Dörtyol'da profesyonel olarak balıkçılık yapıyoruz. Kılıç balığı avcı bir balık ve oldukça değerli. Yılda bir ya da iki kez denk gelebilen istisnai bir tür. Dört kişi birlikte 2 buçuk saat uğraşarak tekneye alabildik. İzmir'deki restoranlara toptan olarak gönderdik. Toplamda 115 kilo geldi ve yaklaşık 65 bin TL'ye sattık. Mesleğimiz baba mesleği, yıllardır bu işin içindeyiz. Zaman zaman teknelerimizde balığa çıkıyoruz ve bu tür büyük avlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

