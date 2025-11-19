FİNANS

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda bir 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana Kozan'da, 120 haneli Minnetli köyü sakinleri hurma üretimiyle ev ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. Köyde 7'den 70'e herkes imece usulüyle hasat ve hurma kurutma işlemlerini gerçekleştirerek cennet hurması sezonunda mahalleyi adeta açık hava fabrikasına dönüştürdü. Mahalle sakinlerinden Havvane Uzun "Yılda bir kez 20 gün boyunca uğraşıyoruz" derken yöre sakinlerinden Şevket Uzun ise "Köyümüz açısından çok iyi bir gelir kaynağı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaş cennet hurması (Trabzon hurması) üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini, kuru hurma üretiminin ise yüzde 50'sini tek başına karşılayan Kozan'ın Minnetli Mahallesi, tam anlamıyla bir üretim üssüne dönüştü. İki yıl önce 5.4 büyüklüğündeki depremi yaşayan ve öncesinde büyük bir orman yangınından etkilenen mahalle, devlet desteği ve dayanışma ile yaralarını sararak üretimde yeniden öncü olmayı başardı.

Bu yıl don nedeniyle Trabzon hurması rekoltesinde düşüş yaşansa da mahallede yıllık yaklaşık 5 bin ton yaş hurma üretimi gerçekleştirildi.

Hasat dönemiyle birlikte mahalle yeniden açık hava fabrikasına dönüştü.

"YILDA BİR KEZ 20 GÜN BOYUNCA UĞRAŞIYORUZ"

Mahallede hurma hasadı ve kurutma işlemleri ata geleneklerine uygun şekilde imece usulüyle yürütülüyor.

Evlerin damları hurma kurutma tesisine dönüşürken, tüm mahalle el birliğiyle üretime katkı sağlıyor.

Mahalle sakinlerinden Havvane Uzun, uzun yıllardır hurma soyduklarını belirterek, "Zevkli ve keyifli bir iş. Yılda bir kez 20 gün boyunca uğraşıyoruz. Bugün yeğenime hurma soymaya yardıma geldim" dedi.

"KÖYÜMÜZ AÇISINDAN ÇOK İYİ BİR GELİR KAYNAĞI"

Yöre sakinlerinden Şevket Uzun ise "Köyümüz açısından çok iyi bir gelir kaynağı. Deprem ve yangın bölgesi olsak da bir imtihandan geçiyoruz. Daha önce köyün bir geçim kaynağı yoktu. Şu an ise çok güzel bir gelir kapısı oluştu" diye konuştu.

Hurmanın imece usulü işlendiğini anlatan gençlerden Elif Uzun, "Köyümüzün geçim kaynağı hâline geldi. Ekonomi açısından ekstra bir kapı açtı. Memnunuz" ifadelerini kullandı.

"HERKES ÜRETİME KATILIYOR"

Minnetli Mahallesi Muhtarı İzzet İnce, 500 rakımlı mahallede yoğun şekilde cennet hurması üretimi yaptıklarını söyledi.

İnce, "Pandemi, orman yangını ve deprem sonrası halkımız hayata bağlı ve mücadeleci. Önceden hurmayı yaş olarak satıyorduk, şimdi kendimiz işleyerek pazara sunuyoruz. Şu an dalında kilogramı 30–35 TL iken, işlenip kurutulduğunda kilosu 400–500 TL'ye satılıyor. 120 haneli mahallemizde hemen hemen herkes üretim yapıyor. Don olayı olmadan önce yıllık 5 bin ton üretim vardı, bu yıl biraz düştü ama yine de köyümüz için güzel bir gelir kaynağı. Kozan merkezde de hurma oluyor ama rakım yüksek olunca kalite farklı oluyor" şeklinde konuştu.

Hasat yapan Gülay İnce de "46 yaşındayım. Hurma topluyorum, hem kurutuyorum hem topluyorum. Köyümüzün kalkınması için komşularla imece usulü çalışıyoruz. Getirisi güzel. Bu yıl önceki yıllara göre biraz geride ama köyümüz hurma sayesinde kalkınıyor" diyerek bilgi verdi.

Kaynak: İHA

