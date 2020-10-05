68 yaşında aldığı kurs hayatını değiştirdi, şimdi dünya ülkelerine pazarlıyor

Tire ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki çiftçi Ali Osman Öztürk, fidancılık kursunu tamamlayarak belgesini aldı. Öztürk, daha sonrada profesyonel olarak ceviz fidanı yetiştirmeye başladı. Özellikle verimi yüksek yeni tür ceviz fidanlarını aşı yöntemi ile yetiştiren Ali Osman Öztürk, deneme amaçlı başladığı işlerini kısa sürede büyüttü.

Kooperatife başvuran Öztürk, fidanlarını yine kooperatif aracılığıyla başta Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere pek çok ülkeye satmaya başladı. Ciddi manada gelir elde eden Öztürk, şu sıralara taleplere ise yetişemiyor.

'ŞUAN YANIMDA ÇOK SAYIDA İŞÇİ ÇALIŞTIRIYORUM VE İŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUM'

Küçük çapta çiftçilikle uğraştığını ve ceviz fidanı işine merak sardığını söyleyen Tireli çiftçi Ali Osman Öztürk, bu yıl 60 bin fidan hazırladığını söyledi.

Öztürk, "Ben ufak çapta çiftçilik yaparak hayatımı devam ettiriyordum. Ceviz fidanı yetiştiriciliğine merak saldım. Bunun kursunu ve belgelerini alarak bu işe başladım. Kısa sürede işlerimi büyüterek bu fidanları ülke genelinde satmaya başladım. Kooperatifler aracılığı ile fidanlarım Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bir çok ülkeye gidiyor. Şuan yanımda çok sayıda işçi çalıştırıyorum ve işlere yetişmekte zorlanıyorum. Bu yıl 60 bin adet fidan hazırladım. Elimden geldiği kadar çok üretmeye çalışıyorum. Bu işe başladıktan sonra hayatım değişti. Okumanın yaşı yoktur. Bu işlere zaten yatkınlığım vardı. Kurs aldıktan sonra bu işi profesyonel manada yapmaya başladım. Allah’a şükür işlerim yolunda" dedi.

KAYNAK:İHA

