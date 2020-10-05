FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. 68 yaşında aldığı kurs hayatını değiştirdi, şimdi dünya ülkelerine pazarlıyor

68 yaşında aldığı kurs hayatını değiştirdi, şimdi dünya ülkelerine pazarlıyor

KOBİ HABERLERİ  | 05.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan çiftçi Ali Osman Öztürk, fidancılık kursunu tamamlayarak belgesini aldı, ceviz fidanı yetiştirmeye başladı. Deneme amaçlı olarak başladığı ceviz fidanı yetiştiriciliğinde kısa sürede büyüyen çiftçi, şimdi kooperatif aracılığıyla fidanları bir çok ülkeye satıyor.

68 yaşında aldığı kurs hayatını değiştirdi, şimdi dünya ülkelerine pazarlıyor

Tire ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki çiftçi Ali Osman Öztürk, fidancılık kursunu tamamlayarak belgesini aldı. Öztürk, daha sonrada profesyonel olarak ceviz fidanı yetiştirmeye başladı. Özellikle verimi yüksek yeni tür ceviz fidanlarını aşı yöntemi ile yetiştiren Ali Osman Öztürk, deneme amaçlı başladığı işlerini kısa sürede büyüttü.

AW131488_01

Kooperatife başvuran Öztürk, fidanlarını yine kooperatif aracılığıyla başta Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere pek çok ülkeye satmaya başladı. Ciddi manada gelir elde eden Öztürk, şu sıralara taleplere ise yetişemiyor.

AW131488_02

'ŞUAN YANIMDA ÇOK SAYIDA İŞÇİ ÇALIŞTIRIYORUM VE İŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUM'

Küçük çapta çiftçilikle uğraştığını ve ceviz fidanı işine merak sardığını söyleyen Tireli çiftçi Ali Osman Öztürk, bu yıl 60 bin fidan hazırladığını söyledi.

Öztürk, "Ben ufak çapta çiftçilik yaparak hayatımı devam ettiriyordum. Ceviz fidanı yetiştiriciliğine merak saldım. Bunun kursunu ve belgelerini alarak bu işe başladım. Kısa sürede işlerimi büyüterek bu fidanları ülke genelinde satmaya başladım. Kooperatifler aracılığı ile fidanlarım Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bir çok ülkeye gidiyor. Şuan yanımda çok sayıda işçi çalıştırıyorum ve işlere yetişmekte zorlanıyorum. Bu yıl 60 bin adet fidan hazırladım. Elimden geldiği kadar çok üretmeye çalışıyorum. Bu işe başladıktan sonra hayatım değişti. Okumanın yaşı yoktur. Bu işlere zaten yatkınlığım vardı. Kurs aldıktan sonra bu işi profesyonel manada yapmaya başladım. Allah’a şükür işlerim yolunda" dedi.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘istihdam yardımları’ paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘istihdam yardımları’ paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ödemeler bugün yapılacak
Ödemeler bugün yapılacak
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
Kilosu 40 lira! Taleplere yetişemiyorlar
Kilosu 40 lira! Taleplere yetişemiyorlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Profesör eşinin desteğiyle üretime başladı, talebe yetişemiyor
Profesör eşinin desteğiyle üretime başladı, talebe yetişemiyor
Tezgâhların yeni gözdesi! İlk kez üretildi
Tezgâhların yeni gözdesi! İlk kez üretildi
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırkağaç kavunundan pekmez yaptılar, siparişlere yetişemiyorlar
Kilosu 40 lira! Taleplere yetişemiyorlar
Doğada bedava, aluç meyvesi tezgahta 10 lira, bin bir derde deva
Kendiliğinden yetişiyor, tezgahta 10 lira
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar! 'Hırsız almaz'a talep yağıyor
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Yoğun talep görüyor! 3 yıl önce başladılar şimdi dünyaya ihraç ediyorlar
Yoğun talep! 3 yıl önce başladılar şimdi dünyaya ihraç ediyorlar
4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor
4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor
Çukurda 4 gün yakılıyor! Katran yağının kilosu 300 liradan satılıyor
Çukurda 4 gün yakılıyor! Kilosu 300 lira...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.