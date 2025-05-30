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7'den 70'e herkesi etkileyen olay! Hasar tespiti yapıldı: 21 milyar liralık zarar var, 'Kayıtlı olmayanlar da mağdur edilmeyecek'

Nisan ayında kar yağmasının ardından zirai don felaketi yaşanmıştı. Üreticinin ürünü bahçesinde, tarlasında kalırkan felaketin zararı 21 milyar lira olarak açıklandı. 16 meyve grubunda yaşanan zirai don felaketi için çiftçi destek beklemeye devam ediyor. Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kâmil Özdemir, "ÇKS’ye kayıtlı olmayanlar da mağdur edilmeyecek" dedi.

7'den 70'e herkesi etkileyen olay! Hasar tespiti yapıldı: 21 milyar liralık zarar var, 'Kayıtlı olmayanlar da mağdur edilmeyecek'
Ezgi Sivritepe

Türkiye Nisan ayında adeta kışı yaşamıştı. Birçok şehire yağan kar çiftçiyi vurmuş ve 16 meyve grubunda zirai don olayı yaşanmıştı. Üreticinin ürünleri zirai don felaketi nedeniyle telef olunca oluşan zarar da hesaplandı.

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ZİRAİ DON OLAYINDAN 21 MİLYARLIK ZARAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü zirai don olayını araştırmak üzere kurulan komisyona bilgi verdi. Engürülü, 21 milyar liralık hasarın meydana geldiğini altını çizdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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"Bunların 1,11 milyar lirasını ödedik. 20 milyar liralık süreç devam ediyor. Hasar tespitine bağlı olarak ödemelere devam edeceğiz. Manisa’dan başlamak üzere Malatya, Ordu, Giresun, Mersin, Konya, Niğde, Karaman, Düzce, Kayseri ve Adana da hasara göre ödeme yapacağımız iller. Kayısıda her 100 poliçeden 81’ine her yıl hasar ödüyoruz. Üretici hasar görme ihtimali en yüksek yerleri sigorta ettiriyor”

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EN ÇOK ÜZÜM HASAR GÖRDÜ

Yapılan tespitler sonucunda zirai dondan en çok etkilenen ürünün üzüm olduğunu kaydeden Engürülü, üzümde 11 milyar, kayısıda 3 milyar, fındıkta 2,7 milyar, elmada 2,1 milyar, nektarinde 913 milyon, şeftalide 552 milyon gibi bir hasar olduğunu söyledi.
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ÇKS'YE KAYITLI OLMAYANLAR DİKKAT!

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kâmil Özdemir de, zirai donun 34’ü yoğun olmak üzere 65 ili etkisi altına aldığını, en çok da 16 meyve grubunda etkinin daha fazla görüldüğünü, şu ana kadar fındıkta kesin hasar tespitinin tamamlandığını söyledi. Anadolu’da küçük ölçekte üretip yaparak kendi geçimini sağlayan çiftçilerle ilgili de çalışma yapıldığını aktaran Özdemir “Bu çiftçilerimizle ilgili de çalışma yapıyoruz. ÇKS’ye kayıtlı olmayanlar da mağdur edilmeyecektir” dedi.
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ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) NEDİR?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. Bu belgenin en önemli özelliği, çiftçiliği yalnızca meslek olarak icra eden kişilere verilmesidir.

Seracılık gibi dar alanda yapılan üretimler için 1 dönüm arazi kaydı bulunması veya sadece bir büyükbaş hayvanın bulunması da çiftçilik faaliyeti sayılmaktadır.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
üzüm Çiftçi Üretici zirai don
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