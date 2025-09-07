FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

8 Eylül öncesi yoğunluk! '1000 TL'den başlıyor'

Hatay'da uyum haftasının başlaması ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılının pazartesi günü başlayacak olmasından dolayı kırtasiyelerde alışveriş yoğunluğu sürüyor. Kırtasiyeci Erkan Kılınç "Geçen yıl en ekonomik listeyi biz 750 TL bandında hazırlayabiliyor iken bu yıl ise bin TL bandına çıktı. Bu yıl yaklaşık yüzde 25 fiyat artışı oldu" ifadelerini kullandı.

8 Eylül öncesi yoğunluk! '1000 TL'den başlıyor'

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken eğitim kurumları zarar görmüştü. Depremin hemen ardından başlayan şehrin inşa çalışmasıyla eğitim kurumları tadilatı yapılırken yeni okullar da hizmete açılmayı bekliyor. Uyum haftası 1 Eylül tarihinde başlarken, 2025 - 2026 eğitim öğretim dönemi 8 Eylül tarihinde başlayacak. Okul heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşayan ebeveynler, evlatlarının okul ihtiyaçları için kırtasiyelerde yoğunluk oluşturuyorlar.

8 Eylül öncesi yoğunluk! 1000 TL den başlıyor 1

Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde kırtasiye iş yeri olan Erkan Kılınç, yıllardan beri kırtasiyecilik yaparak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Temel kırtasiye ihtiyaçlarının markası ve niteliğine göre fiyatlarının değiştiğini ifade eden Kılınç, okul çantalarının 150 TL ile 2 bin 500 TL arasında değiştiğini, defterlerin fiyatının 15 TL - 85 TL arasında satışa sunulduğunu dile getirdi.

8 Eylül öncesi yoğunluk! 1000 TL den başlıyor 2

Okula yeni başlayan çocukların kırtasiye ürünleri alışverişinde uyarıda bulunan Kılınç, kanserojen gibi sağlıksız ürünleri almayıp güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

8 Eylül öncesi yoğunluk! 1000 TL den başlıyor 3

"OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİNİN MALİYETİ ÜRÜNÜN KALİTESİNE VE NİTELİĞİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Okula yeni başlayan bir öğrencinin bu yılki maliyetinin bin TL'den başladığını ifade eden kırtasiyeci Erkan Kılınç, "Okul yoğunluğu gayet iyi ve vatandaşların bize olan ilgisinden mutluyuz. Geçen seneyle bu sene arasında artık ülkemizde perakende sektöründe fiyatlar oturdu diyebilirim. Geçen yıldan bu yıla göre yüzde 25 fiyat artışı oldu. Biz malı hızlı sirküle edip yüksek iskonto indirim uygulamaya çalışıyoruz. Okula yeni başlayan öğrencinin maliyeti ürünün kalitesine ve niteliğine göre değişiyor. Bir öğrencinin temel kırtasiye malzemeleri, defter, kalemler, boya kalemleri, resim malzemeleri, yardımcı kaynak kitaplar, etiket gibi, kalemlik beslenme kutusu ve çantası malzemelerinin ihtiyaçları oluyor. Geçen yıl en ekonomik listeyi biz 750 TL bandında hazırlayabiliyor iken bu yıl ise bin TL bandına çıktı. Bu yıl yaklaşık yüzde 25 fiyat artışı oldu. Ortalama çanta fiyatları markası ve niteliğine göre 150 TL'den başlar ve 2 bin 500 TL'ye kadar fiyatlar değişiyor. Defterlerde ise 15 TL ila 85 TL arasında değişiyor. Bu sektör ithalata bağlı bir sektör olduğu için ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi Çin'den çok hızlı bir şekilde daha ucuz, sağlıksız ve kanserojen madde içeren ürünler giriyor. Bu anlamda 8 belirlediğimiz marka var. Bunların haricinde çalışmamaya çalışıyoruz. Bizim burada sattığımız ürünler kanserojen madde içermeyen, sağlığa herhangi bir zararı olmayan ve kaliteli, sağlıklı ürünler olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.

8 Eylül öncesi yoğunluk! 1000 TL den başlıyor 4

"BEN BÜYÜYÜNCE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM, YENİ ÖĞRETİM YILI HEPİMİZ İÇİN İYİ GEÇER"

Yeni eğitim öğretim dönemi için kırtasiye alışverişi yapan öğrenci Utku Kartal, "Yeni eğitim öğretime başlıyoruz. Ben de kırtasiyeye gelerek silgi, kalem, defter, çanta gibi eşyalar alacağım. Bu yıl 9'uncu sınıfa başlayacağım. Fiyatlar ne çok yüksek ne de çok düşük. Bir öğrencinin okula başlarken temel kırtasiye malzemesi olarak defter, kalem, silgi, çanta gibi eşyalara ihtiyacı oluyor. Ben büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Yeni öğretim yılı hepimiz için iyi geçer" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...''Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'
Getirip hazırlatıp marketlere satıyorlar! '5-10 yıl içinde artacak'Getirip hazırlatıp marketlere satıyorlar! '5-10 yıl içinde artacak'

Anahtar Kelimeler:
Hatay alışveriş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahne kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahne kıyafetleri ve dansları olay oldu

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

Altın rekor kırınca kuyumcularda onun dönemi başladı! 'Soranlar var'

Altın rekor kırınca kuyumcularda onun dönemi başladı! 'Soranlar var'

Asgari ücret için rakam verdi! 2025 zammını bilmişti

Asgari ücret için rakam verdi! 2025 zammını bilmişti

8 Eylül öncesi yoğunluk! '1000 TL'den başlıyor'

8 Eylül öncesi yoğunluk! '1000 TL'den başlıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.