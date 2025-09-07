8 Eylül öncesi yoğunluk! '1000 TL'den başlıyor'

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken eğitim kurumları zarar görmüştü. Depremin hemen ardından başlayan şehrin inşa çalışmasıyla eğitim kurumları tadilatı yapılırken yeni okullar da hizmete açılmayı bekliyor. Uyum haftası 1 Eylül tarihinde başlarken, 2025 - 2026 eğitim öğretim dönemi 8 Eylül tarihinde başlayacak. Okul heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşayan ebeveynler, evlatlarının okul ihtiyaçları için kırtasiyelerde yoğunluk oluşturuyorlar.

Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde kırtasiye iş yeri olan Erkan Kılınç, yıllardan beri kırtasiyecilik yaparak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Temel kırtasiye ihtiyaçlarının markası ve niteliğine göre fiyatlarının değiştiğini ifade eden Kılınç, okul çantalarının 150 TL ile 2 bin 500 TL arasında değiştiğini, defterlerin fiyatının 15 TL - 85 TL arasında satışa sunulduğunu dile getirdi.

Okula yeni başlayan çocukların kırtasiye ürünleri alışverişinde uyarıda bulunan Kılınç, kanserojen gibi sağlıksız ürünleri almayıp güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

"OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİNİN MALİYETİ ÜRÜNÜN KALİTESİNE VE NİTELİĞİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Okula yeni başlayan bir öğrencinin bu yılki maliyetinin bin TL'den başladığını ifade eden kırtasiyeci Erkan Kılınç, "Okul yoğunluğu gayet iyi ve vatandaşların bize olan ilgisinden mutluyuz. Geçen seneyle bu sene arasında artık ülkemizde perakende sektöründe fiyatlar oturdu diyebilirim. Geçen yıldan bu yıla göre yüzde 25 fiyat artışı oldu. Biz malı hızlı sirküle edip yüksek iskonto indirim uygulamaya çalışıyoruz. Okula yeni başlayan öğrencinin maliyeti ürünün kalitesine ve niteliğine göre değişiyor. Bir öğrencinin temel kırtasiye malzemeleri, defter, kalemler, boya kalemleri, resim malzemeleri, yardımcı kaynak kitaplar, etiket gibi, kalemlik beslenme kutusu ve çantası malzemelerinin ihtiyaçları oluyor. Geçen yıl en ekonomik listeyi biz 750 TL bandında hazırlayabiliyor iken bu yıl ise bin TL bandına çıktı. Bu yıl yaklaşık yüzde 25 fiyat artışı oldu. Ortalama çanta fiyatları markası ve niteliğine göre 150 TL'den başlar ve 2 bin 500 TL'ye kadar fiyatlar değişiyor. Defterlerde ise 15 TL ila 85 TL arasında değişiyor. Bu sektör ithalata bağlı bir sektör olduğu için ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi Çin'den çok hızlı bir şekilde daha ucuz, sağlıksız ve kanserojen madde içeren ürünler giriyor. Bu anlamda 8 belirlediğimiz marka var. Bunların haricinde çalışmamaya çalışıyoruz. Bizim burada sattığımız ürünler kanserojen madde içermeyen, sağlığa herhangi bir zararı olmayan ve kaliteli, sağlıklı ürünler olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.

"BEN BÜYÜYÜNCE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM, YENİ ÖĞRETİM YILI HEPİMİZ İÇİN İYİ GEÇER"

Yeni eğitim öğretim dönemi için kırtasiye alışverişi yapan öğrenci Utku Kartal, "Yeni eğitim öğretime başlıyoruz. Ben de kırtasiyeye gelerek silgi, kalem, defter, çanta gibi eşyalar alacağım. Bu yıl 9'uncu sınıfa başlayacağım. Fiyatlar ne çok yüksek ne de çok düşük. Bir öğrencinin okula başlarken temel kırtasiye malzemesi olarak defter, kalem, silgi, çanta gibi eşyalara ihtiyacı oluyor. Ben büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Yeni öğretim yılı hepimiz için iyi geçer" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır