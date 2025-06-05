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80 liradan 120 liraya kadar yükseliyor! Kötü haber ise geldi, '3 ay boyunca yok' Fiyatlar katlandıkça katlandı '3 milyon lira zararımız var'

Küresel ısınmadan dolayı fırtına, don, zirai don ve kuraklık ve sel gibi doğal afetler üreticilerin korkulu rüyası oldu. Neredeyse her sene yaşanmaya başlayan doğal afetlerde bu sene zirai donun yaşanması üreticinin maddi-manevi zarara uğramasına neden oldu. 16 meyve grubunu vuran zirai don olayında etkilenen ürünlerden bir tanesi limon oldu. Raflarda fiyatı 80 lira ile 120 lira arasında seyreden limonun üreticileri, "Dondan etkilendiği için normal zamana göre daha az meyve verecek" dedi.

80 liradan 120 liraya kadar yükseliyor! Kötü haber ise geldi, '3 ay boyunca yok' Fiyatlar katlandıkça katlandı '3 milyon lira zararımız var'
Ezgi Sivritepe

Nisan ayında yaşanan zirai don olayının ardından üreticiler maddi-manevi kayıp yaşadı. 16 ürün grubunda hasarın olması bu sene tezgahları etkilemesi bekleniyor. Özellikle limon üretiminde ciddi risklerin bulunması dikkat çekerken üretimin yüzde 80'ini üstlenen Çukurova'da işler çok da yüz güldürmüyor. Limon bahçelerinin bir bölümünün zirai don vurmasından dolayı bu sene limon fiyatlarının yüksek olması bekleniyor.

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NARENCİYE ÜRETİCİSİNİ DON VURDU!

Kuru dalların olmasının nedeni olarak zirai donu işaret eden narenciye çiftçisi Murat Töle, "Meyve ağaçlarının çiçekten meyveye dönme aşamasındayız. Dondan dolayı yaprak döküldü ve ağacın her bir yanında olması gereken çiçekler olmadı" dedi.

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Hasar hakkında detay veren Töle, "Hasar 400 ton parsel. Maddi olarak 3 milyon lira civarında hasarımız var" dedi ve, "Bu limon ağaçları dondan etkilendiği için normal zamana göre daha az meyve verecek. Bundan tabiki de ilk başta üretici etkilenecek. Bu da zincirleme olarak devam edecek" şeklinde konuştu.

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80 LİRADAN BAŞLIYOR

Market raflarında limon fiyatları ise 80 liradan başlıyor. Birkaç yıldır dengesizlik yaşanan limon fiyatları, zirai dondan bir kez daha etkilenebilir.

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Ziraat Mühendisi Yelda Kalkan, "Özellikle bu sene yaşadığımız zirai don, meyveye geçecek olan küçük ağaçların ölmesine neden oluyor. Limon, portakal, greyfurtlarda oluşmaya başlamışken don yaşadık. Özellikle sert çekirdekli meyvelerde verimin azalmasına neden oldu" dedi.

3 AY BOYUNCA LİMON YOK!

Türkiye Halciler Fedarasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, 3 ay boyunca limon olmadığını ifade ederek, "Ağustos sonu Eylül başında erkenciler anca çıkacak. Ondan öncede depodaki limonlar ile idare edeceğiz. Depodakiler yeterliyse fiyatların yükselmemesi gerekiyor. Limon kolay çürüme yapıyor, bu da bir problem olabilir" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

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TÜRKİYE İLK 5'TE

Türkiye, en çok limon üretimi yapan ilk 5 ülkeden biri. Uzmanlara göre, zirai donun etkisi ihracatın azalmasına yol açabilir. Sektör temsilcileri ise, ihracat kısıtlaması veya ithalat izni gibi yöntemlerin üreticiye zarar verdiğini ve daha büyük sorunlar oluşturduğunu kaydetti.
Haksız kazanç artışlarına da tarladan pazarlara kadar denetimlerin sıkılaştırılması talep ediliyor.
Kaynak: NTV

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
limon Üretici zirai don
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