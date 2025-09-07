FİNANS

800 binden 50 bine düştü... Buruk başladı! 'Ender var'

Zirai donun vurduğu Karaman'da elma hasadı bu yıl buruk başladı. Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen illerinden birisi olan Karaman'da Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle ağaçların dalları elmasız kaldı. Bu yıl 800 bin tona yakın rekolte beklenirken, don nedeniyle bu rakam 50 bin tona düştü.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl elma üreticisi için zor bir yıl olduğunu söyledi.
Bayram, Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle Karaman genelinde elma başta olmak üzere tüm meyvelerde yüzde 90'lara varan bir hasarın oluştuğunu belirterek, "Böyle zor bir sezonda ender bir şekilde elma olan bahçelerimizde hasat yapılmaya başladı. Hasadı yapılan elma çeşidi geç çiçek açan ve soğuğa dayanıklı olan gala cinsidir. Bu yıl elma ile ilgili hem üreticimiz açısından hem de tüketicimize gelene kadar zor bir süreç bekliyoruz" dedi.

"KARAMAN, ELMA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE SÖZ SAHİBİ İLLERDEN BİRİSİDİR"

Bayram, Karaman'ın son yıllarda elma üretiminde Türkiye'de söz sahibi illerden birisi olduğunu ifade ederek, "16 milyon ağaç sayısıyla yaklaşık 260 bin dekar elma bahçesi var. Ağaç sayısı olarak Türkiye'de birinci sırada, üretimde de Isparta'nın ardından ikinci sıradayız. Geçen yıl öngördüğümüz rekolte 700 bin ton civarındaydı. Biliyorsunuz elma bahçelerinde yüzde 6 eğilim getirdiği için son 2 yılda Karaman'da ciddi bahçe dikimleri yapıldı. Bundan dolayı da ağaç sayısı arttığı için de bu yıl yaklaşık 800 bin ton civarında bir rekolte bekliyorduk. Ama yaşanan yüzde 90'lara varan don hasarından dolayı, bu yıl Karaman'da yaklaşık 50 bin ile 100 bin ton civarında bir elma üretimi öngörüyoruz" dedi.

Bahçe sahibi Yasemin Özütemiz ise 600 dekarlık bahçesinin sadece 30 dekarında elmanın olduğunu söyledi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

