81 ilden sipariş yağıyor: Avrupa'ya da gidiyor 'İşi büyüteceğiz'

Antalya Akseki'de yaşayan Abdullah Güven Toros Dağları'ndan topladığı şifalı bitkilerden ürettiği doğal yağlarla Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaşarak ekonomiye katkı sağlıyor. Yaklaşık 30 yıldır bitki yağları üreten Güven ilk yıllarda bakır kazanlarda ilkel yöntemlerle yalnızca kekik yağı çıkarırken bugün modern sistemlerle 31 çeşit bitkiden doğal yağ elde ediyor. Üretilen yağların gramı 4 TL ile 18 TL arasında değişirken en pahalı yağlar gramı 18 TL olan kekik, andız, ardıç, sedir, elma yağı.

Toros Dağları'nın 800 ile bin 800 rakımlı bölgelerinden toplanan ve özenle işlenip doğal yöntemlerle üretilen bitki yağların vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin 81 ilinden sipariş alan yağlar Avrupa'da taleplere göre farklı ülkelere gönderiliyor. Üretime başladığı ilk yıllarda özellikle kekik bitkisini kurutup satan, ardından evinin bahçesinde son derece ilkel ortamlarda kazanda kaynattığı kekik bitkisini damıtarak yağını almaya başlayan 61 yaşındaki Abdullah Güven, aradan geçen 30 yıllık sürede Kekik bitkisinin yanına 30 bitki daha ekleyerek tesisleşti. Son olarak incir çekirdeği yağını da çıkarmaya başlayan Güven bugün Toroslarda yetişen 31 bitkinin yağını çıkartıp kargoyla tüm ülkeye gönderiyor.

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

"EN FAZLA KEKİK YAĞI ÜRETİYORUZ"

En çok kekik yağı ürettiklerini ve en fazla talebin de kekik yağına olduğunu belirten Abdullah Güven, yağ üretiminin zahmetli bir süreç olduğunu dile getirdi.

Güven, "Yağ çıkarmak oldukça zahmetli ve zor bir iştir. Toroslarda yetişen bitkilerin ayrı bir lezzeti ve şifası vardır. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunun için de memnunuz. Yaptığımız yağların içinde en fazla kekik yağı üretiyoruz. Kekik yağının satışı daha çok. İnsanlar kekik yağını daha fazla tüketiyorlar" dedi.

"AKSEKİ KEKİĞİNE DÜNYA ÇAPINDA ÖVGÜ"

Akseki'de yetişen kekiklerin kalitesine dikkat çeken Güven, bölgenin iklimi ve doğasının bitkilere eşsiz aroma kattığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin yıllarca bölgedeki kekikler üzerine çalışma yaptığını aktaran Güven, "Bizim yöremizde yetişen kekiklerin yağı incelenmiştir. Almanya'da da çalışmalar yapılmıştır. Türkiye'nin birçok yerinden alınan numuneler arasında en iyisinin Akseki'de yetiştiği söylenmiştir. Buradaki iklim çok farklı olduğu için bitkilerin aroması ve kalitesi de çok güzel oluyor" diye konuştu.

"KAZANDA YAĞ 4 SAATTE ÇIKIYOR"

Bitki yağlarının üretim süreci hakkında bilgi veren Abdullah Güven, kazanlarda yapılan işlemlerin saatler sürdüğünü belirterek "Kazanlara bazen 80-100 kilogram, bazen de 300 kilogram bitki atıyoruz. Yapraklı türlerde miktar daha az oluyor. Bitkileri 100-120 derece arasında kaynatıyoruz. Yaklaşık bir saat sonra yağ vermeye başlıyor. Üç saat boyunca devam ediyor ve toplam 4 saatte yağ tamamen çıkmış oluyor" ifadelerini kullandı.

"HER YAĞIN AYRI BİR ŞİFASI VAR"

Ürettiği 31 çeşit yağın farklı alanlarda kullanıldığını belirten Güven, vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Kekik yağının üşütme ve virüslere karşı tercih edildiğini anlatan Güven, lavanta yağının rahat uyumaya yardımcı olduğunu, nane yağının mide bulantısına ve ağız yaralarına iyi geldiğini ifade etti. Okaliptüs yağının nefes açıcı ve sinek kovucu özelliği bulunduğunu belirten Güven, ardıç yağının eklem ağrıları ile nefes darlığına iyi geldiğinin bilindiğini anlattı.

Menengiç yağının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getiren Güven, "Bizim yağlarımız doğal olduğu için halk daha çok tercih ediyor. Alan vatandaşlar sürekli yeniden sipariş veriyor. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. İnsanlara şifa dağıttığımız için mutluyuz" dedi.

"İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI DA ÜRETMEYE BAŞLADI"

Daha önce 30 çeşit bitki ve tohumdan yağ çıkaran Abdullah Güven, son olarak incir çekirdeği yağı üretimine başladığını belirtti.

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Güven, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

"BU İŞİ BÜYÜTECEĞİZ"

Oğlu ile birlikte sürekli yeni bitkiler üzerine araştırmalar yaptıklarını belirten Güven, "Toros Dağları'ndaki hangi bitkilerden yağ çıkarabiliriz diye sürekli araştırmalar yapıyoruz. Bu işi büyüteceğiz. Büyük bir fabrika yapacağız. Ruhsatını aldık. Hedefimde ve hayalimde hep bu vardı. O hedefime ulaşarak ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

