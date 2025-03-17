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9 bakkal dolaşıp 300 bin TL ödediler! Hepsini satın aldılar, hiçbir şey kalmadı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 15:26
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Yozgat'ta ramazan ayında Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında, 9 bakkalın veresiye defterleri satın alınarak ihtiyaç sahiplerinin 9 mahalledeki bakkala olan 300 bin lira borcu ödendi. Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, "Her yıl özellikle Yozgat merkezde bulunan bakkalları Valimiz belirliyor, biz de gidip bu bakkalların veresiye borçlarını kapatıyoruz" dedi.

9 bakkal dolaşıp 300 bin TL ödediler! Hepsini satın aldılar, hiçbir şey kalmadı

Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezindeki 9 bakkalın veresiye defterlerini satın aldı.

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VERESİYE DEFTERLERİNDE YAZILI BORÇLARI KAPATTILAR

Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 mahalledeki 9 bakkalın veresiye defterlerinde yazılı borçları kapattıklarını söyledi.

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Vali Mehmet Ali Özkan'ın önderliğinde ramazan ayında "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını belirten İtik, "Her yıl özellikle Yozgat merkezde bulunan bakkalları Valimiz belirliyor, biz de gidip bu bakkalların veresiye borçlarını kapatıyoruz. Bugün 9 bakkaldaki toplam 300 bin liralık borcu ödedik. Derneğimizin Yozgat ve İstanbul’daki genel merkezimizde bulunan hayırsever iş insanlarına, zimem defteri uygulamasını sürdürdükleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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"VERESİYE DEFTERİNDEKİ 37 BİN LİRALIK BORCU ÖDEDİLER"

Bakkal Şemsi İçem ise hayırseverlerin veresiye defterinde yazılı 37 bin liralık borcu ödediğini kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal Yozgat borç
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