FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. 90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı, yoğunluktan yetişemediler

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı, yoğunluktan yetişemediler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Takım ile Galler karşılaşmasının Kayseri’de olması pastırmacı esnafına can suyu oldu. 20 yıldır pastırmacılık yapan Bülent Evci, “Maç dolayısıyla Kayseri’de her yer doldu taştı” dedi. Yoğunluktan işlere ve müşterilere yetişemediklerini söyleyen Evci, "Cirolarımızda olsun, işlerimizde olsun bayağı bir güzel oldu" şeklinde konuştu. Evci "sırf bizim işimiz için değil, oteller olsun, pansiyonlar olsun her taraf doldu taştı" ifadelerini kullandı.

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı, yoğunluktan yetişemediler

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Takım ile Galler, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de karşılaştı. Karşılaşmayı izlemeye Türkiye’nin her yerinden ve Galler’den gelen yaklaşık 33 bin seyirci, kentte pastırmacılık yapan esnafa da can suyu oldu. Hafta sonu iş yoğunluğundan dolayı bazen müşterilere yetişemediklerini söyleyen pastırmacı Bülent Evci, gelen misafirlere sıcaklıklarından dolayı teşekkür ederek, esnaf olarak bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını istediklerini söyledi.

AW331299_02

“MİLLİ MAÇ ESNAFA DA KAYSERİ’YE DE DOPİNG OLDU”

Hafta sonu yoğunluğunun hem esnafa hem de Kayseri’ye doping olduğunu söyleyen Bülent Evci, “Hafta sonu çok güzel geçti. Galler maçından dolayı şehrimizde bayağı bir yabancılar vardı. İşlere yetişemedik, çok kalabalıktı. Gayet güzel bir heyecan vardı. Cuma ve Cumartesi günü bayağı bir yoğunluk vardı çarşımızda. Cirolarımızda olsun, işlerimizde olsun bayağı bir güzel oldu. Güzel geçti, kalabalıktı zaten" şeklinde konuştu.

AW331299_03

"GALLER'İN TARAFTARLARI DA GELDİ! HER TARAF DOLDU TAŞTI"

Evci, "Vatandaşlarımızın devamlı gelmelerini istiyoruz. Her zaman gelsinler, her zaman burada milli maç olsun. Gelen misafirlerimize de teşekkür ediyoruz. Çok sıcaktı. Çok cana yakın insanlardı. Galler’in taraftarları da geldi. Bayağı bir yoğunluk vardı. Güzel geçti. Zaten durağan bir dönem yaşıyorduk. Milli maçın da olmasıyla Cuma, Cumartesi günleri bayağı bir yoğunluk oldu Kayseri’de. Tabii sırf bizim işimiz için değil, oteller olsun, pansiyonlar olsun her taraf doldu taştı. Milli maç esnafa da Kayseri’ye de milli bir doping oldu bence” dedi. (İHA)

AW331299_04

AW331299_05

AW331299_01

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Pastırma
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda istifa ettiler!

Aynı anda istifa ettiler!

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

Turizm cennetinde 10 ayda tüm zamanların turist rekoru kırıldı! Rusları solladılar... En çok İngilizler geldi

Turizm cennetinde 10 ayda tüm zamanların turist rekoru kırıldı! Rusları solladılar... En çok İngilizler geldi

'3 lirayken 60 TL'ye yemek zorunda kalacaklar' Makas 10 katına çıktı

'3 lirayken 60 TL'ye yemek zorunda kalacaklar' Makas 10 katına çıktı

Tünelin içinde yapılıyor! Bambaşka bir yere dönüştü 'Yıllık 8 milyon'

Tünelin içinde yapılıyor! Bambaşka bir yere dönüştü 'Yıllık 8 milyon'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.