FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. ABD'de öğretim üyesiydi! Köyüne dönüp, susuz tarım projesiyle girişimci oldu

ABD'de öğretim üyesiydi! Köyüne dönüp, susuz tarım projesiyle girişimci oldu

KOBİ HABERLERİ  | 27.11.2020 14:30 | Son Güncelleme

ABD'de bir üniversitede öğretim üyesiyken dedesinin vefatı üzerine memleketi Burdur'a gelen 37 yaşındaki Aynur Onur, 'miras kalan araziler boş kalmasın' düşüncesiyle uzun süre kafa yorduğu susuz tarım projesini hayata geçirerek örnek bir başarı hikayesi yazdı.

ABD'de öğretim üyesiydi! Köyüne dönüp, susuz tarım projesiyle girişimci oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2006'da mezun olan Aynur Onur, akademik kariyer için gittiği ABD'de yüksek lisansını yaptığı Indiana Üniversitesine doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Burada Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktorasını tamamlayan Onur, aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

20201127_2_45572378_60113965_Web

Dedesinin vefat ettiği haberi üzerine 2011 yılında Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kayalı köyüne gelen Onur, miras kalan tarlaları değerlendirmek için proje arayışına girdi. Bu süreçte köydeki nüfusun gün geçtikçe azalmasına da üzülen Onur, aynı zamanda istihdam sağlayacak bir yatırım planı yaptı.

20201127_2_45572378_60113961_Web

HAYALİNİ KURDUĞU TARIM PROJESİ İÇİN AKADEMİSYENLİĞİ BIRAKTI

Bir süre daha ABD'de akademisyenliğine devam eden Onur, hayalini kurduğu tarım projelerini gerçekleştirmek için evini ve arabasını da satarak iki yıl önce memleketine döndü.

20201127_2_45572378_60113966_Web

Dedesinden kalan tarlalarda lavanta, altın otu (ölmezçiçek), tıbbi papatya, adaçayı, kekik ve biberiye gibi tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye başlayan Onur, traktör satın aldı, bu bitkilerin yağlarını çıkaracak bir de tesis kurdu.

20201127_2_45572378_60113968_Web

Kardeşini de yanına alarak üretime ağırlık veren Onur, hayata geçirdiği susuz tarım projesine köydeki kadınları da dahil etti. Böylece istihdam sağlamaya da başlayan Onur, aromatik bitkilerin yağının çıkarıldığı tesiste ara ürün imal etmeye başladı. Aynur Onur'un yeni hedefi ise kozmetik sektörüne girmek.

20201127_2_45572378_60113969_Web

KÖYÜNE YATIRIM İÇİN ABD'DEKİ EVİNİ VE ARABASINI SATTI

Aynur Onur, AA muhabirine, ABD'deki akademik kariyerini bırakarak memleketine faydalı olmak için doğup büyüdüğü topraklara geldiğini söyledi. Bilginin peşine düşerek yurt dışına açıldığını ancak gerçek bilgi hazinesinin memleketinde olduğunu anladığını dile getiren Onur, ABD'den Burdur'a uzanan "başarılı girişimci kadın" hikayesinin 2011 yılında dedesinin vefatıyla başladığını aktardı.

Dedesinin sağlığında ilgilendiği tarlaların vefatının ardından bir daha ekilmeyeceği düşüncesinin kendisini üzdüğünü ifade eden Onur, bunun üzerine köydeki nüfusun ve okuldaki öğrenci sayısının azaldığını görmenin de ABD'den dönüşünde etkili olduğunu belirtti.

"Amerika'daki evimi ve arabamı satarak köye geldim. Burada bir traktör alıp dedemin tarlalarında aromatik bitki yetiştirmeye başladım. Bu bitkilerin yağının çıkarıldığı bir de tesis kurdum" diyen Onur, köydeki kadınlara istihdam kapısı aralamanın da mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

20201127_2_45572378_60113970_Web

'GELİRİ GELENEKSEL ÜRÜNLERE GÖRE ÇOK DAHA YÜKSEK'

En büyük amacının kadınların öncülüğünde susuz tarım kooperatifi kurmak olduğunun altını çizen Onur, "Kooperatifle yeni nesil çiftçiler yetiştirmek, tarımı yeni akım bir moda haline getirmek istiyoruz. Susuz tarımla üretilen tıbbı aromatik bitkilerinden hem çok verim alınabiliyor hem de geliri geleneksel ürünlere göre çok daha yüksek." ifadesini kullandı.

Su kaynaklarının dünya nüfusunun artış hızından 2 kat hızlı tükendiğine işaret eden Onur, şöyle konuştu:

"Böyle olunca çölleşmeyle muhtemel gıda kıtlığı ve açlıkla karşılaşacağız. Bu nedenle geleneksel tarım yöntemlerimizi çok hızlı bir şekilde değiştirmek zorundayız. Biz burada susuz tarım, gübre ve zirai ilaç kullanmadan elde ettiğimiz ürünlerimizin fabrikada yağını çıkarıp, toptan ve perakende cam şişelerde yurt içine ve yurt dışına pazarlayacağız. Hızlı bir şekilde şirketleşmeyi ve aynı zamanda kooperatifleşmeyi planlıyoruz. Susuz tarım projemizde çalışan 6 devamlı, 15 gündelikçi kadın işçilerimiz var. Bu kadınlarımız susuz tarımın her aşamasını en iyi şekilde anlayıp, öğrendiler, deneyim kazandılar. Bu çalışmayı ve alınan verimi gören kadın çalışanlarımız, cesaretlenerek kendi tarlalarında ekim dikim yapmayı planlıyor."

20201127_2_45572378_60113974_Web

KÖYDEKİ KADINLAR İSTİHDAM EDİLİYOR

Tesiste çalışan işçilerden Gülay Şener de lavanta ve altın otunun gelirinin iyi olduğunu, ileride kendisinin de bu bitkileri yetiştirmeyi planladığını aktardı.

Ece Nur Ercan ise Onur'un kurduğu tesisin kendilerine iş kapısı olduğunu dile getirdi. Kadınların tarımda sürekliliği sağlayabileceğine inandığını vurgulayan Ercan, "Tarımın Türkiye'de çok önemli bir yeri var. Biz, tarımı geliştirip, çeşitlendirmek istiyoruz." dedi.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Taleplere yetişemiyorlar! Dünyaya ihraç ediliyorTaleplere yetişemiyorlar! Dünyaya ihraç ediliyor
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif
O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif
Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan final! Büyük yalan ortaya çıktı!
Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan final! Büyük yalan ortaya çıktı!
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
stenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak
stenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs nedeniyle kuzinelere talep arttı
Koronavirüs nedeniyle talep patladı
Antalya’da Kaliforniya biberi üretiyorlar! Dünyaya ihraç ediliyor
Taleplere yetişemiyorlar! Dünyaya ihraç ediliyor
'Alıç'ı kurutarak ekonomik değerini yaklaşık 8 kat artırdı
Kuruttu değerini 8 kat artırdı! Ek gelir sağlıyor
Pandemiyi fırsata çevirdi! Karavan için 1 yıl sonrasına sipariş alınıyor
Pandemiyi fırsata çevirdi! Almak isteyen 1 yıl bekliyor
Bu tespihlerin gramı altınla yarışıyor
Gramı altınla yarışıyor! Otomobil fiyatına satılıyor
Hatay künefesinde kullanılan tuzsuz peynir Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor
Türkiye'nin her yerine gönderiliyor! Yurt dışından da talep var

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.