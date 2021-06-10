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Adına festivaller düzenleniyor! Hasadı başladı

10.06.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde adına festivaller düzenlenen Saimbeyli kirazında hasat başladı. Vatandaşların talebinin her geçen gün arttığı kiraz, tezgahlarda kilogram fiyatı 15 liradan satılıyor.

Adına festivaller düzenleniyor! Hasadı başladı

Saimbeyli’de yaklaşık 2 bin dönüm arazi üzerine ekilen, iklim ve doğa şartları nedeni ile lezzeti diğer cinslere göre çok daha fazla olan kirazda hasat başladı. Ancak kış mevsiminde yaşanan soğuklar nedeniyle kirazda verim düşük. Kilogram fiyatı 15 liradan satılan, büyük çoğunluğu ihraç edilen Saimbeyli kirazında verim düşüklüğüne rağmen vatandaşın talebiyse yoğun.

İKİ ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Kiraz üretici Şahin Yıldıran, kiraz toplamanın zorlu bir mesai gerektirdiğini belirterek, “Ülke ekonomisine destek vermek için çalışmaya devam ediyoruz. Dallarından tek tek toplanması gerekir. 250 kiraz ağacım var.

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Bu yıl verim çok düşük. Çok lezzetli bir kirazımız var. Kirazımız Rusya ve Irak’a ihraç ediliyor. Obruk suyu ile 2 bin dekar arazide çiftçilerimiz kiraz üretiyor. Kirazımız lezzeti ile herkesin gözdesi” diye konuştu.

Kiraz satıcısı Mesude Yıldıran ise talebin yoğun olduğunu ve kirazın çok beğenildiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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