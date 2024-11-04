FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Ağaç dalından para topladı! Görünce şaşırdı... İlk tepkisi bu oldu

Ağaç dalından para topladı! Görünce şaşırdı... İlk tepkisi bu oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 13:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet Mahallesinde yol kenarındaki bir hurma bahçesinden hurma toplayan kimliği belirsiz bir kişi, ağaca hurma parası olarak 50 TL’yi poşet içinde bıraktı. Tarla sahibi poşeti açtığında gördüğü manzara karşısında “Dürüst insanlar hala var ne güzel” diye tepki verdi.

Ağaç dalından para topladı! Görünce şaşırdı... İlk tepkisi bu oldu

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet Mahallesi’nde bulunan bir Trabzon Hurması bahçesinde meydana geldi. Sabah zeytin toplamak için tarlasına gelen Hüseyin Tura (65), hurma ağacına asılı bir poşeti fark etti. Poşet üzerinde “Hurma parası poşette” yazdığını gören Hüseyin Tura poşet içinde 50 TL parayı görünce şaşırdı.

AW322111_02

O anların videosunu çeken Hüseyin Tura sabah zeytin toplamak için tarlasına geldiğinde hurma ağacındaki poşeti fark ettiğini belirterek, içini açtığımızda içinde 50 TL para olduğunu gördüm. Ne güzel ki hala güzel ve dürüst insanlar var diye de video çekip paylaştı. (İHA)

AW322111_03

AW322111_04

AW322111_01

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hurma Bursa para
En Çok Okunan Haberler
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Batman'da ortalık karıştı! Kayyuma karşı gelenler polise saldırdı: Onlarca kişi birbirine girdi

Batman'da ortalık karıştı! Kayyuma karşı gelenler polise saldırdı: Onlarca kişi birbirine girdi

4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Banka hesabınıza bir anda milyonlarca lira para gelirse...

Banka hesabınıza bir anda milyonlarca lira para gelirse...

Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak...

Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.