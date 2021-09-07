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Ağlayarak anlattı: 79 yaşındayım ve çalışmaya devam ediyorum

07.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da üç asırlık baba mesleğini oğluyla beraber sürdüren 79 yaşındaki Turhan Yüz, mesleğe başlama hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 26 yıl memurluk yapan Yüz, emekli olunca tekrar baba mesleği çilingirliğe başladı. Hala bu mesleği yaptığını aktaran Yüz, "Bundan 30 yıl önce yapılan işler ile şimdikiler arasında çok fark var. Eskiden sistem çok daha basitti ve insanlar daha anlayışlıydı." dedi.

Ağlayarak anlattı: 79 yaşındayım ve çalışmaya devam ediyorum

Ağrı’nın merkeze bağlı Kağızman Caddesi’nde bulunan dükkanında üç asırlık baba mesleği olan çilingirlik mesleğini oğluyla birlikte sürdüren Turhan Yüz, 79 yaşında olmasına rağmen günün erken saatlerinde dükkanını açarak işinin başına geçiyor. 26 yıl memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve baba mesleğini devam ettirme kararı alan Turhan Yüz, babasının abisine abisinin de kendisine öğrettiği meslek hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"79 YAŞINDAYIM VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"

Abisiyle beraber babasından öğrendikleri çilingirlik mesleğini 79 yaşında olmasına rağmen sürdürmeye devam ettirdiklerini ve babası ve abisinden bahsettiği zaman gözyaşlarına hakim olamadığını ağlayarak anlatan Turhan Yüz, “Bu işi babam öğrettiği için babam vefat ettikten sonra abime kaldı. Abim de vefat edince iş bana kaldı. Ben bu yüzden bu dükkanı açtım. Çocuklarım da büyüdü. Baktım tek başıma yapamıyorum, çocuklara dedim ki gelin yardım edin.

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Gelip yardım ettiler onlarda. Allah'a bin şükür olsun hepsi büyüdü, bana yardımcı oldular. Şimdi 79 yaşındayım ve çalışmaya devam ediyorum. Çok hüzünlüyüm, bu konuları konuştuğum zaman ağlıyorum. Babam önce büyük oğluna öğretti daha sonra ben öğrendim. Ben abimin yanında beş sene çalıştım. 26 sene memurluk yaptım. Emekli olduktan sonra çocuklarda büyüyünce dükkan açtım onlara da yavaş yavaş öğrettim. Allah'a çok şükür bu işi devam ettirmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

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"ÜÇ ASIRDIR BU MESLEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Babasıyla beraber sürdürdükleri çilingirlik mesleğinin eski değerini kaybettiğini söyleyen Murat Yüz ise, sanata ve ustaya eskiden daha fazla değer verildiğini vurgulayarak, “Mesleğimiz büyüklerimizden kaldı. Dedemden babama babamdan da bana geçti. Çok eski bir meslek.

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Çilingirlik mesleğini günümüzde hala sürdürmeye çalışıyoruz. Mesleğimiz bu, yapmak zorundayız. Bizden sonrakilerin devam ettirmeyeceğini iyi biliyorum. Maalesef yeni nesil hiç meraklı değil. Bundan 30 yıl önce yapılan işler ile şimdikiler arasında çok fark var. Eskiden sistem çok daha basitti ve insanlar daha anlayışlıydı.

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Ustaya ve yapılan işe değer verilirdi. Eski zamanlarda bir asma kilidin tamiri bile insanı çok mutlu ederdi. Çünkü yenisini bulmak zordu. Ama maalesef günümüzde sanatın pek bir anlamı yok. Ben 20 yıl önce başladım bu işi yapmaya. Bir çok sektörde çalıştım ve en sonunda baba mesleğinin daha iyi olacağını düşündüm. Babamın ve amcamın desteğiyle de işimize başladık. Üç asırdır dedem, babam ve ben bu mesleği devam ettiriyoruz. Biz insanları mutlu etmekten memnun oluyoruz” şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çilingir Ağrı
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