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Akın ettiler! Tarlasına gidince karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı

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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde karpuz ekili tarla sahibi, tarlasında karpuz toplayan onlarca kişiyi görünce şoke oldu.

Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi tarlasına karpuz ekti. Aylardır karpuz tarlasına emek veren çiftçi, karpuzları satışa hazır hale getirdi. Karpuz tarlasına giden çiftçi, karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu.

Akın ettiler! Tarlasına gidince karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı 1

Vatandaşlar, yanlış bilgi üzerine Mazıdağı-Derik yol kenarında bulunan karpuz tarlasına akın ederek, topladıkları karpuzları araçlara doldurup eve götürdü. Onlarca kişinin tarlasında karpuz toplayıp araçlarını doldurduğunu gören çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi.

Akın ettiler! Tarlasına gidince karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı 2

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları tarladan çıkarttı. Yoldan geçen bir vatandaş, o anları telefon kamerası ile kaydetti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Çiftçi tarla
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