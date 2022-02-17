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Aktarlardaki mucize! Kilosu 750 lira

17.02.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta köknar ağaçlarından toplanan mezda sakızı zahmetli işçiliği ve artan kıymeti ile kilosu 750 TL'den bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen sakıza vatandaşların ilgisi çok fazla.

Aktarlardaki mucize! Kilosu 750 lira

Aktarlarda şifa amaçlı satılan 'mezda sakızı' öksürük, şeker, iltihaplanma ve mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa deva olduğu belirtiliyor.

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Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesinde doğal gıda ürünleri satan Ali Kemal Aşık (42) mezda sakızının toplanmasının ustalık gerektirdiğini belirterek, "Mezda sakızı köknar ağacının kozalaklarından süzülen doğal bir sakız türüdür. Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen sakıza vatandaşların ilgisi çok fazla. Mezda sakızı yaraların hızlı şekilde iyileşmesini sağlar. Mide ve bağırsak yaralarına iyi gelir. Astım, bronşit, nefes darlığı, grip ve öksürüğe iyi geldiği bilinmekte" dedi.

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Kahramanmaraş
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