FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Almak için şubatta sıraya girdiler! '2 yıldır güzel kazandırıyor' Talep çok, yetişemiyorlar

Bursa’nın Nilfüfer ilçesine bağlı kırsal Hasanağa Mahallesi’nde yetişen ve İstanbul mutfaklarının vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli tescilli enginarın üreticisinin bu yıl hem verimden hem de fiyattan yana yüzü gülüyor. Çiftçi Mehmet Eren "Talep çok şu an yetiştiremiyorum" derken "Şubatta başlıyor siparişler. O zaman sıraya girenler ilk çıkan göbek kısmını alabiliyorlar" ifadelerini kullandı. Eren "Talep çok olunca bu yıl 3,5 dönüm daha ektim. İki yıldır güzel kazandırıyor" şeklinde konuştu.

Almak için şubatta sıraya girdiler! '2 yıldır güzel kazandırıyor' Talep çok, yetişemiyorlar

Türkiye’nin kaliteli enginarının yetiştiği Hasanağa’da hasat başladı. 2020’de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenmesinden bu yana daha fazla ilgi gören Hasanağa enginarını en çok İstanbullular seviyor.

AW457369_01

500 BİNİN ÜZERİNDE VERİM BEKLENİYOR

Geçen yıl tanesini ortalama 40 liradan satan Hasanağa üreticisi fiyattan memnun kalınca bu yıl üretim alanını genişletti.

AW457369_10

2024’te yaklaşık 350 bin adet enginarın kesildiği Hasanağa’da bu yıl 500 binin üzerinde verim bekleniyor.

AW457369_02

50-70 LİRADAN ALICI BULMASI ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Enginarın bu yıl 60-70 lira arasında alıcı bulması, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

AW457369_03

GÖBEK KISMINI ALABİLMEK İÇİN ŞUBAT-MART GİBİ SİPARİŞ VERİP SIRAYA GİRMEK GEREKİYOR

Bu lezzetli ürünün ilk kesimleri yapılan göbek kısmını alabilmeniz için ise şubat-mart gibi sipariş vermeniz ve sıraya girmeniz gerekiyor.

AW457369_09

Göbek kısmı hem iri oluyor hem de lezzetiyle damakları şenlendiriyor.

AW457369_04

Hasanağa Muhtarı Rüstem Kartoğlu, tescilli enginarlarının mayısta Bursa’daki çok sayıda evin mutfağında pişirildiğini söyledi.

AW457369_05

Kartoğlu, birçok yerde nerden geldiği belli olmayan enginarların "Hasanağa enginarı" olarak satılmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

AW457369_11

Kartoğlu, "Hasanağa enginarı sadece Hasanağa’dan alınır. Üreticilerimiz kesip, işleyip vakumlayarak Bursa içine satıyorlar. Tüccarlar aracılığıyla İstanbul’a da götürülüyor. Sadece İstanbul ve Bursa enginarımızın hepsini tüketiyor" dedi.

AW457369_06

Geçen yıl 200 dönüme yakın üretimlerinin olduğunu ifade eden Kartoğlu, "Bu yıl 350 dönüm civarı oldu ekim. Dönüme 450 kök oluyor. Ortalama 4 adet veriyor bunlar. Bu yıl verim daha iyi. Göbek dışında 5 kol verenler var bu yıl. Özellikle bu yıl yeni ekilenler de verime tam dönünce gelecek sene daha yüksek verime ulaşırız" diye konuştu.

AW457369_07

"İKİ YILDIR GÜZEL KAZANDIRIYOR"

Çiftçi Mehmet Eren ise 50 yaşında olduğunu ve 20 yıldır tarımsal üretim yaptığını belirterek, şunları söyledi:

AW457369_08

"Yaklaşık 20 yıldır enginar üretiyorum. 5 yıldır kendim topluyorum, soyuyor, paketliyor ve satıyorum. Kendi arazimde 3 dönümde üretiyorum. Talep çok şu an yetiştiremiyorum. Bine yakın siparişim var ve büyümesini bekliyorum. Şubatta başlıyor siparişler. O zaman sıraya girenler ilk çıkan göbek kısmını alabiliyorlar. Şimdi sıraya girenler diğer kolların büyümesini bekleyecekler"

AW457369_12

Eren devamında "Talep çok olunca bu yıl 3,5 dönüm daha ektim. İki yıldır güzel kazandırıyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW457369_13Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Anahtar Kelimeler:
enginar fiyat kazanç satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Yüksek fiyattan kaçıp oraya yöneliyorlar! Harekete geçtiler

Yüksek fiyattan kaçıp oraya yöneliyorlar! Harekete geçtiler

50 binden 280 bin TL'ye ücret çıktı! Kolları sıvadı '31 bine mal ediyorum'

50 binden 280 bin TL'ye ücret çıktı! Kolları sıvadı '31 bine mal ediyorum'

900 bin liraya 13 ayda yaptı: Ustalar inanamıyor!

900 bin liraya 13 ayda yaptı: Ustalar inanamıyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.