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Altın ile yarışıyor! Tazesi 100 lira kurusu 1000 lira, üretimin yarısından fazlası bitecek

Nisan ayında kar yağması sonrası bazı sebze ve meyvelerin üretiminde problemler oluştu. Özellikle zirai dondan etkilenen kayısının üretimi yüzde 65 azalması bekleniyor. Yaş kuru kayısı kilosu 100 liradan satılırken kayısının kurusu, şarküteri, kuruyemişçi, pazar, market ve internet alışveriş sitelerinde bin lirayı aştı.

Altın ile yarışıyor! Tazesi 100 lira kurusu 1000 lira, üretimin yarısından fazlası bitecek

TÜİK'in bu yıla ilişkin bitkisel üretim tahminine göre, kayısı üretiminin geçen yıla göre yüzde 65 azalması bekleniyor. Bu azalışa yol açan zirai donun etkili olmadığı bölgelerde yetişen kayısılar bugünlerde pazar ve marketlerde kilosu ortalama 100 liradan satılıyor.

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ZİRAİ DON TEZGAHLARI VURDU

Taze tüketim ve reçellik için talep gören taze kayısının, özellikle ülke üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş'ta zirai don nedeniyle hiç olmaması ise kurusunun fiyatını nisan ayından bu yana sürekli artırdı.

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TAZESİ UCUZ KURUSU PAHALI

Türkiye'de kuru kayısının yüzde 90'ından fazlasının üretildiği Malatya'da bile kilosu 800 liradan başlarken, ülkenin çeşitli noktalarında ve internet alışveriş sitelerinde bin lirayı geçti. Bursa'daki pazar, şarküteri ve marketlerde ise kilosu 800 ila bin lira arasında satılıyor. Adeta altınla yarışan kuru kayısının kilosu, çeyrek gram altına eşdeğer oldu. 4 kilosu ile bir gram altın alınabiliyor.

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Nilüfer ilçesindeki bir şarküterinin sahibi Fatih Karagöz, zirai don nedeniyle kayısıda yaşanan kayıpların kurusunun fiyatlarını artırdığını belirterek, "Artık yeterli ürün de gelmiyor. Kilosunu 800 ila bin lira arasında değişen fiyatlardan satıyoruz. Bu fiyatlardan talep de çok görmüyor. Şu anda ucuza tazesi varken pahalıya kurusu ilgi çekmiyor" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
kayısı kuru kayısı zirai don
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