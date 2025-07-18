FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Altın kullanılarak yapılıyor! Santim santim satılıyor '4 ayda üretiliyor'

Nevşehir'de üretilen ve üzerinde 12 ayar altın işleme bulunan vazonun santimi 20 bin liradan satılıyor. Yaklaşık 150 santim boyundaki vazonun toplam satış fiyatı da 3 milyon lirayı buluyor.

Altın kullanılarak yapılıyor! Santim santim satılıyor '4 ayda üretiliyor'

Bir şirket tarafından Kapadokya'da kurulan seramik atölyesinde yaklaşık 4 ayda üretilen 150 santim boyundaki vazoda 12 ayar altın kullandıklarını söyleyen Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe şu ifadeleri kullandı:

Altın kullanılarak yapılıyor! Santim santim satılıyor 4 ayda üretiliyor 1

"Bu ürünü üretmemiz yaklaşık dört ay sürüyor. Bu süre içerisinde 2 defa fırınlama aşaması var. Daha sonra çizimi boyaması ve tekrar fırın aşamalarından geçiyor. Bu ürünlerin üretilmesi çok zor ve riskli olduğu için profesyonel ustalar tarafından üretiliyor. Ürünler büyüdükçe işçilik ve kullanılan malzeme arttığı için ürünlerin fiyatları da artıyor. Yaklaşık 150 santim boyunda olan bu ürünümüzde 12 ayar altın kaplama kullandık. Kullanılan altın kaplama ürünü daha da değerli hale getiriyor"

Altın kullanılarak yapılıyor! Santim santim satılıyor 4 ayda üretiliyor 2

Türkiye'nin önde gelen seramik sanatçılarından Saim Kolhan'ın koleksiyonlarına ev sahipliği yapan atölye, aynı zamanda yerel ustaların sanatsal dokunuşlarıyla da zenginleşiyor; Ahmet Kahraman'ın dantel desenleri, Özgür Özer'in Hitit motifleri ve Mustafa Çakır'ın ipek desenleri, farklı estetik kimlikler kazandırıyor. Özellikle Hitit motifleriyle hazırlanan tematik koleksiyonlarda geyik, keçi, ceylan ve fil figürleri gibi kadim semboller de yer alıyor. Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler seramik atölyesinde seramik yapımını deneyimlerken, birbirinden ilginç koleksiyonları da yakından görme fırsatı buluyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üreticiye hayvan başına 18 bin lira destekÜreticiye hayvan başına 18 bin lira destek
'Müşteri almadan çıkmıyor' 120 TL'ye kadar fiyatı var!'Müşteri almadan çıkmıyor' 120 TL'ye kadar fiyatı var!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.360,57
4.361,05
% 0.8
15:13
Ons Altın / TL
135.521,89
135.543,06
% 0.73
15:28
Ons Altın / USD
3.356,29
3.356,61
% 0.52
15:28
Çeyrek Altın
6.976,91
7.130,32
% 0.8
15:13
Yarım Altın
13.910,22
14.260,63
% 0.8
15:13
Ziynet Altın
27.907,65
28.434,05
% 0.8
15:13
Cumhuriyet Altını
28.805,00
29.240,00
% 0.75
15:02
Anahtar Kelimeler:
Seramik Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı

Kurdeleleri komutanlar kesti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek bağlandı

Kurdeleleri komutanlar kesti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek bağlandı

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

Altın kullanılarak yapılıyor! Santim santim satılıyor

Altın kullanılarak yapılıyor! Santim santim satılıyor

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

'Müşteri almadan çıkmıyor' 120 TL'ye kadar fiyatı var!

'Müşteri almadan çıkmıyor' 120 TL'ye kadar fiyatı var!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.